Flüchtlinge: Slowakei will keine EU-Quoten akzeptieren

Bratislava (dpa) Die Slowakei will im Rechtsstreit um die Umverteilung von Flüchtlingen in der EU nicht nachgeben. Regierungschef Robert Fico werde "verpflichtende Quoten niemals akzeptieren", teilte das Regierungsamt in Bratislava am Mittwoch schriftlich mit. Innenminister Robert Kalinak stieß auf seiner Facebookseite ins selbe Horn: "Die Slowakei war immer und wird immer gegen Quoten sein", sagte er in einer Videobotschaft.