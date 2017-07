Zwei Frankfurter ringen bei Kadetten-EM

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1591993/

Eine Bronzemedaille hat der Deutsche Ringerbund durch den bayrischen Freistilringer Niklas Stechele (-50 kg/TSV Westendorf) bis Mittwochvormittag im Olympic Hall Zetra "Juan Antonio Samaranch" von Sarajevo erkämpft. Der Berliner Richard Schröder (69 kg), der im brandenburgischen Leistungszentrum Luckenwalde trainiert, schied im Achtelfinale nach Punkten aus.

Wie hat sich Maximilian Simon (58 kg) abgemüht, nachdem er im Vorjahr einen Start bei den Internationalen Meisterschaften verpasst hatte. Der Deutsche Meistertitel 2017 war in dieser Saison der erste Sprung ins DRB-Auswahlteam um Bundestrainer Maik Bullmann aus Lebus. Einige stark besetzte, internationale Wettkämpfe folgten und nach einem 5. Platz beim Internationalen Turnier in Zagreb (Kroatien) wurde der aus Weißwasser stammende Sportschüler der Eliteschule des Sports in Frankfurt vom Bundestrainer für die Europameisterschaft in Sarajevo nominiert. Noch vor zwei Wochen startete Maximilian Simon beim Brandenburg-Cup in Frankfurt, wo er gegen den späteren Drittplatzierten Pavel Chaikouski einen starken Kampf machte, jedoch unterlag und ausschied. Dennoch macht die Kampfesweise des Weißwasseraners Hoffnung, dass der 16-jährige in dieser starken Gewichtsklasse bei den Kadetten nicht chancenlos sein wird.Maximilian Simon steigt am Freitagvormittag ins Wettkampfgeschehen ein. Etwa 24 Stunden vorher will es Josefine Purschke (52 kg) wissen. Der Schützling des Frankfurter Landestrainers Michael Kothe setzte beim Grand Prix von Deutschland in Dormagen mit einem hervorragenden 2. Platz ein Ausrufungszeichen. Bei den Deutschen Meisterschaften setzte sie sich in fünf Begegnungen durch und feierte damit den Titelgewinn. Nun hofft die Ringerin aus Warnemünde, in den Ergebnislisten der Europameisterschaft möglichst weit nach vorn zu kommen.

Die Kadetten sind die jüngste, bei internationalen Meisterschaften zugelassene Altersklasse. Bei ihnen gilt es zuallererst, Kampferfahrungen gegen die noch zumeist unbekannten Gegner zu sammeln. Getestet wird in Sarajevo zudem ein neuartiger, zeitlicher Ablauf, bei dem die Qualifikationskämpfe bis hin zu den Halbfinals an einem Tag ausgetragen werden, die Hoffnungsrunden und Finalkämpfe nach erneutem Wiegen am Tag darauf. Dieses Wettkampfsystem wird in diesem Jahr ausschließlich bei den Kadetten getestet.

Gleich in der Woche nach den Europameisterschaften der Kadetten sind es die Juniorinnen und Junioren, bei denen in Tampere (Finnland) die Weltmeistertitel diesen Jahres vergeben werden. Ende August treffen sich die Männer und Frauen zu den Weltmeisterschaften in Paris (Frankreich), erst Anfang September stehen die Weltmeisterschaften der Kadetten in Athen (Griechenland) an.