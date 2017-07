Anmeldung für Treffen noch möglich

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Noch bis Anfang August können sich Bad Freienwalder für das Städtepartnerschaftstreffen zwischen Bad Freienwalde und Bad Pyrmont anmelden. Das Treffen findet vom 18. bis 20. August statt. Erwartet werden die 16 Gäste aus dem Weserbergland am 18. August gegen 15 Uhr am Bad Pyrmonter Platz. Um 17.45 Uhr geht es zum Beisammensein an den Feldsteinbackofen nach Gabow. Auf dem Plan stehen zudem der Besuch der IGA, der Sommerkomödie und des Klosters Chorin.