Sorgen und Nöte bei Kaffee und Kuchen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Jugend sei nicht so politikverdrossen, wie viele Gäste es am Mittwoch skandierten. So viel konnte Kerstin Kühn (Die Linke), Bundestags-Direktkandidatin für den südlichen Barnim und Märkisch-Oderland aus eigener Erfahrung sagen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1591997/

Stellte sich Fragen und Meinungen: Kerstin Kühn (2.v.r.) unterhielt sich am Mittwochnachmittag angeregt mit Bürgern im Haus der Volkssolidarität in Seelow.

Stellte sich Fragen und Meinungen: Kerstin Kühn (2.v.r.) unterhielt sich am Mittwochnachmittag angeregt mit Bürgern im Haus der Volkssolidarität in Seelow. © MOZ/Josefine Jahn

Die Juristin war zur Gesprächsrunde in die Begegnungsstätte der Volkssolidarität gekommen und mit ihr etwa 30 interessierte Bürger, die die Politikerin mit ihren Anliegen konfrontierten. Der Vorwurf, junge Menschen seien politisch desinteressiert oder zumindest uninformiert, war auch darunter. "Ich war erstaunt, wie gut die Schüler sich auskannten und welche Argumente sie ausformuliert hatten", berichtet Kerstin Kühn hingegen von einer Veranstaltung am Oberstufenzentrum in Strausberg und wünschte sich länderübergreifend mehr politische Bildung an den Schulen. Dass Jugendliche randalierten, sieht sie als "Grundproblem unserer Gesellschaft". Wer unzufrieden und unbeschäftigt sei, greife zu jenen Mitteln, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, so die 53-Jährige.

"Wir werden immer älter, können das aber gar nicht richtig genießen", wies Gisela Reich, die Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt Seelow, auf das Rentenproblem hin. Gesundheit, Rente und Pflege seien ihre thematischen Steckenpferde, so Kerstin Kühn. "Rentner sollten mindestens 1050 Euro bekommen", sagte sie. "Wir fordern 53 Prozent des ehemaligen Verdienstes", nannte Kühn einen Punkt des Linken-Wahlprogramms. Auch eine Rentenangleichung sei ihrer Partei wichtig, sowie der Erhalt des Umrechnungsfaktors Ost.

"Von seiner Arbeit soll jeder leben können" betonte sie, besonders auf den Hinweis der Anwesenden, dass die im sozialen Bereich Tätigen nicht gerecht entlohnt würden. "In der Pflege gibt es zu wenig und schlecht bezahltes Personal, weshalb wir einen Mindestlohn von 14 Euro in der Pflege fordern", sagte die Anwältin, die unter anderem aufs Zivilrecht spezialisiert ist.

Auch eine solidarische Bürgerversicherung steht im Linken-Wahlprogramm. Damit, so Kerstin Kühn, "könnten die Beitragssätze für alle bis unter 12 Prozent gesenkt werden."

Bildung solle lebenslang für jeden kosten- und barrierefrei zugänglich gemacht werden. Denn das sei ihr Wunsch für die Zukunft: "Eine Bevölkerung mit einer guten Durchschnittsbildung." Eine allgemein bessere Wahrnehmung für die Umgebung, ein sozialeres Miteinander, wären dadurch möglich.