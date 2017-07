Mehr Fahrten auf der RB25

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde (au) Die beiden Kommunen entlang der Regionalbahnstrecke 25 Ahrensfelde und Werneuchen (Barnim) setzen sich für einen 30-Minuten-Takt auf der Linie ein. In einem Schreiben an Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) verweisen sie auf die zu erwartenden positiven Fahrgastentwicklungen im Regionalverkehr zwischen der Hauptstadt und dem Umland. Dem müsse man mit mehr Fahrten begegnen, heißt es in dem Brief. Wünschenswert wäre auch ein besseres Zugangebot in den späten Abendstunden. Bisher fahren die Züge stündlich.