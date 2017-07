artikel-ansicht/dg/0/

Kenner der Region: Jörg Lüderitz lebt seit 2005 einen Teil des Jahres in Lagow. Der pensionierte Buchhändler hat viele Reiseberichte und Reiseführer über die Region geschrieben. Hier steht er gerade an der Badestelle des Feriendorfes "Mundi-Park" an der O © Robert Iwanetz

Es ist voll an diesem Sonnabend auf dem Lagower See. Tretboote, Kajaks, Paddelboote, Kanadier, zwei hölzerne Ruderboote mit Dach, die man hier "Galeeren" nennt - sie alle teilen sich das Wasser zusammen mit Stockenten, Graureihern, ein paar Tauchern und ganzen Horden von plantschenden Frauen, Männern und Kindern. "Das ist Wahnsinn", sagt Jörg Lüderitz, der seit 2005 einen Teil des Jahres in Lagow und den Rest in Frankfurt (Oder) verbringt. Er meint die verwaisten Stege im Ortszentrum. "Dort stehen normalerweise überall Boote. Die sind jetzt alle ausgeliehen."

Es ist das Schicksal der "schönsten Stadt der Mark Brandenburg", wie Jörg Lüderitz seine temporäre Heimat nennt, dass sie in den Sommermonaten mehr oder weniger von Touristen bevölkert ist. Unterhalb der berühmten Johanniter-Burg, deren Ursprünge bis ins 14. Jahrhundert zurückreichen, parken vor allem in der Ferienzeit Besucher aus ganz Polen, Deutschland, den Niederlanden und vielen weiteren Ländern. Sie alle kommen wegen der einzigartigen Kombination aus traumhaften Badestränden, vielfältiger Gastronomie und einem reichhaltigen Kulturprogramm, das kaum eine andere Ortschaft dieser Größe (die ehemals kleinste Stadt Preußens hat heute rund 1600 Einwohner) zu bieten vermag.

Jörg Lüderitz brauchte nur zwei Kurzbesuche, um seine polnische Lebensgefährtin, mit der er auf einer Anhöhe über der Altstadt lebt, von den Vorzügen der Gegend zu überzeugen. Der 82-jährige, der 1945 aus der Region vertrieben wurde, besuchte Lagow das erste Mal im Jahr 1968. Seitdem hat der pensionierte Buchhändler zahlreiche Reiseberichte und Reiseführer veröffentlicht und eine leidenschaftliche Verbindung zum "Kleinod des Lebuser Landes" aufgebaut. Noch immer fährt er fast jeden Tag mit dem Fahrrad zum Wasser und genießt die Vorzüge der malerischen Natur. "Komm", sagt er und springt ruckartig vom Steg auf, "lass uns eine kleine Tour um den See machen."

Lagow, das heute kein Stadtrecht mehr besitzt, befindet sich 150 Kilometer östlich von Berlin auf einer Landenge. Der Ort ist umgeben vom Naturpark "Lagowsko-Sulecinski Krajobrazowy", der verwunschene Hochmoore und einzigartige Buchenwälder beheimatet. Nördlich der mittelalterlichen Burganlage befindet sich der Jezioro Trzesniowskie (Tschetschsee), südlich der Jezioro Lagowskie, der Lagower See. Die beiden Gewässer sind über einen Kanal verbunden und erinnern aus der Luft betrachtet an einen mäandrierenden Fluss.

Das klarere Wasser bietet der Tschetchsee, der mit über 58 Metern der tiefste See der Region ist. "Der Tschetchsee wirkt durch sein türkisfarbenes Wasser fast wie ein alpiner Bergsee, allerdings gibt es dort wenig gut erreichbare Badestellen", sagt Jörg Lüderitz, der für eine kurze Abkühlung den kleineren Lagower See bevorzugt. Dort finden Besucher eine ganze Reihe an ausgebauten Strandanlagen sowie naturbelassene Badestellen. Diese empfiehlt er aber nicht für ältere Badegäste. "Oft kommt man dort nur schwierig in das Wasser, weil die Uferbereiche sehr modrig sind."

Stattdessen rät er zu einem Besuch im "Osrodek Wypoczynknowy Lesnik", ein Erholungszentrum am nördlichen Ende des Sees. Drei Zloty, umgerechnet rund 70 Cent, kostet der Zugang zur hoteleigenen Badestelle, die von der Straße nicht einsehbar ist. Dafür wird Besuchern einiges geboten: Hinter dem Frühstückssaal tut sich eine richtige Strandlandschaft auf - mit einem eigenen Steg, englischen Rasen, einem Volleyballfeld und viel Sand zum Entspannen und Spielen. Wer danach polnische Original-Küche genießen will, geht zwei Häuser weiter ins traditionelle "Defka".

Noch lieber sitzt Jörg Lüderitz aber im "Awangarda" mit mediterraner Küche, das sich im Feriendorf "Mundi-Park" an der Ostseite des Sees befindet (Eintritt 5 Zloty). Von dessen Restaurant-Terrasse hat man einen traumhaften Blick über den Lagower See und seine zahlreichen Halbinseln. Unten am Plaza, wie man in Polen die Badestellen bezeichnet, herrscht indes großes Getümmel. Vor allem Familien nutzen den weitläufigen Strandbereich.

Auch hier sind am frühen Nachmittag bereits alle gelb-türkisen Tretboote ausgeliehen. Zwei junge Mädchen lassen stattdessen ein aufblasbares Einhorn zu Wasser. Gegenüber wird am Ufer nach Hechten und Barschen geangelt. Jörg Lüderitz beobachtet das Treiben und sagt: "So viel Schönheit bleibt eben kein Geheimtipp." 4