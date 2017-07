Verkrautete Seen beschäftigen Politik

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Ein Wall aus herausgefischtem Kraut säumt das Ufer des Werlsees am Bootssteg in der Werlseestraße. Der grüne Teppich hat sich auf dem Gewässer weiter ausgebreitet. "Die fehlende Sonne hat das Wachstum etwas gestoppt", sagt Fischer Peter Meng. "Aber der Sommer ist ja noch lang." Das Kraut wuchert auch in seine Reusen auf dem Dämeritzsee, Anliegern und Touristen am Werlsee verdirbt es den Badespaß, Bootsführern verstopft es die Motoren. Krautung wird gewünscht. Aber so richtig zuständig für das Problem fühlt sich bislang niemand.

Nachdem die MOZ darüber berichtete, stellte der CDU-Landtagsabgeordnete Dierk Homeyer eine Kleine Anfrage im Landtag. Die Antwort von Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD): "Die Unterhaltungslast liegt bei der Bundesschifffahrtsverwaltung." Damit zeigte sich Homeyer alles andere als zufrieden. "Der Erholungswert der Seen ist erheblich eingeschränkt", sagte er der MOZ. "Brandenburg ist ein Tourismus- und Wassersportland. Es muss pragmatische Lösungen geben", fordert Homeyer, der am Werlsee wohnt und gleich weitere Fragen an die Landesregierung verfasst hat.

Die EU hat ihre Mitgliedsstaaten indes mittels Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dazu verpflichtet, Seen, die größer als 50 Hektar sind, bis 2027 in guten ökologischen Zustand zu versetzen. Laut Thomas Frey, Sprecher des Landesumweltamtes, wird zur Bewertung auch der Zustand der Unterwasserflora herangezogen. Und der sei bei der jüngsten Kontrolle im Jahr 2014 als "mäßig" eingestuft worden. In diesem Jahr werde der Werlsee wieder wissenschaftlich untersucht.

Die Frage, wie bis 2027 eine gute Unterwasserflora erreicht werden könne, werden laut Frey im Gewässerentwicklungskonzept (GEK) - was einer Vorplanung entspreche - bereits ansatzweise beantwortet. Um die Nährstoffzufuhr in Seen zu reduzieren wird vorgeschlagen: Wiederherstellung einer naturnahen Uferstruktur, Erosionsschutz am Ufer, Revitalisierung des Röhrichtbestandes, Einschränkung des Bootsbetriebes. Hilfreich wäre laut Konzept zudem: Verminderung der Einleitung von Niederschlagswasser, Verminderung des Nährstoffeintrag über landwirtschaftliche Flächen, Überprüfung abflussloser Sammelgruben. Ob solche Maßnahmen zu erfolgen haben, werde im Rahmen der Maßnahmenplanung erarbeitet.