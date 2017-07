artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht am Donnerstag Italien und will sich dort ein Bild über die Flüchtlingskrise machen. Am Nachmittag trifft er zunächst Regierungschef Paolo Gentiloni in Rom, um mit ihm über Probleme bei der Aufnahme von Migranten sprechen. Anschließend bricht er mit Innenminister Marco Minniti ins sizilianische Catania auf, wo er (ab 17.00 Uhr) eine Flüchtlingseinrichtung besuchen will. In der Hafenstadt werde er auch Flüchtlingshelfer und den Bürgermeister Vincenzo Bianco treffen, kündigte die SPD an.