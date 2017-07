Im Kompost gestochert und Elemente gemixt

artikel-ansicht/dg/0/

Rehfelde (MOZ) Ein Forscherfest hat am Mittwoch in der Kita "Fuchsbau" die erfolgreiche Verteidigung des Titels "Haus der kleinen Forscher" flankiert. Das dazugehörige Metallschild, durch den regionalen Partner des bundesweiten Bildungsprojektes IHK überreicht, wird am Hauseingang seinen Platz bekommen.

Alles neugierige Forscher: Wie sich Wasser mit Farbe vermischt, wie sich die Farbintensität verändert, was ein paar Tröpfchen Öl im Wasser bewirken können - das und mehr hat die Kinder zum Forschertag in der Rehfelder Kita Fuchsbau beschäftigt (l. Erziehe © MOZ/Gerd Markert

Wichtiger als das Schild indes ist alltägliche Begegnung mit Mathematik, Technik, Naturwissenschaft, Informatik, wie es das Stiftungs-Anliegen besagt. "Eigentlich forschen wir jeden Tag", sagt Kita-Leiterin Gabriele Heißig, und das müsse nicht einmal extra etwas oder nur wenig kosten. "Schon beim Händewaschen, wenn Seifenschaum entsteht, kann Neugier geweckt werden", nennt sie ein Beispiel. Woher komme der, was passiert mit ihm? Wichtig sei für jede Erzieherin, sich darauf einzustellen, dafür Zeit zu nehmen, das zuzulassen.

Gleichzeitig sei dieses Herangehen auch für jeden im Team interessant, fordernd und schön - "denn wir legen Grundlagen für die Aufgeschlossenheit und Offenheit der Kinder gegenüber den Dingen, die sie umgeben", sagt Heißig. Durch die speziellen Weiterbildungen, wie sie kürzlich erst Cordula Witt für die Rehfelder Kita absolviert hat, wird das Team dazu überdies auf den neuesten Stand gebracht.

Die Experimente, die die Kinder zum Forscherfest am Mittwoch an verschiedenen Stationen absolvieren und sich per Stempel auf ihr Papiermedaillon am Hals bestätigen lassen konnten, belegten das. Da wurde im Vorflur ein Komposthäufchen untersucht. Mittels Flaschen und Tüchern wurde an anderer Stelle eine Filteranlage getestet.

Das große Motto Müllvermeidung spiegelte sich in der gemeinsam selbst zubereiteten Kräuterlimo anstelle von zig Trinkpäckchen. Und dass zwar Bohnen und Erbsen aus Samen wachsen, aber nichts aus Spaghetti im Boden, bewiesen vorbereitete Töpfchen. Jetzt könne sie den Gemeindevertretern Auskunft über das Projekt geben, erklärte Rehfeldes stellvertretende Bürgermeisterin Heidrun Mora nach einem Rundgang im Haus zu dem Anlass anerkennend.

Bei allem Lob gibt es für das Kita-Team indes auch Hausaufgaben: mehr Öffentlichkeitsarbeit und weitere lokale Partner sowie Eltern und Großeltern noch besser einzubeziehen.