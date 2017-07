Indische Klänge eröffnen Ausstellung

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Mit äußerst seltenen Klängen ist am Mittwochnachmittag die große Sommerausstellung in der Konzerthalle in Sankt Georg eröffnet worden. Ehe Wriezener Künstler einen kleinen Einblick in ihr Schaffen gewährten, nahm Christian Kypke das Publikum mit auf eine musikalische Reise durch Asien. Auf sehr unterhaltsame Weise erzählte er von seinem ersten Aufenthalt in Indien, von einer 13-stündigen und abenteuerlichen Busfahrt und der Begegnung mit einem Sita-Lehrer. Dazu passend spielte Kypke die Dutar, ein Instrument aus Usbekistan, und natürlich die Sita, die er sich eigens in Indien aus einem über viele Jahre getrocknetem Kürbis bauen ließ. Ob die für westliche Ohren doch gewöhnungsbedürftige Melodie am Ende seines knapp einstündigen Konzerts tatsächlich den Biorhythmus beeinflusst hat, wie Kypke meinte, das blieb ungewiss. Gefallen hat es dem Publikum aber dennoch. Mit lang anhaltendem Applaus dankte es dem Künstler.