Gespräch im Kunstparkhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Der Kulturjournalist Peter Liebers ist am 8. August, 18.30 Uhr, Gast beim Künstlergespräch im EWE-Kunstparkhaus, Hegermühlenstraße 58.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592007/

Interessant: Zu den Besuchern der Ausstellung im EWE-Kunstparkhaus gehörte am Mittwoch auch Frank Dehninger

Interessant: Zu den Besuchern der Ausstellung im EWE-Kunstparkhaus gehörte am Mittwoch auch Frank Dehninger © MOZ/Gerd Markert

Dort hat Ulrike Hogrebe ihre Ausstellung mit "Vereinzelungen" überschrieben. Die in Münster geborene Künstlerin zeigt dort noch bis zum 31. August Malereien, Zeichnungen und Keramik.

Ulrike Hogrebe, Jahrgang 1954, hat an der Hochschule für Bildende Kunst in Berlin studiert. Sie ist mit mehreren Kunstpreisen geehrt worden und hat zahlreiche Ausstellungen gestaltet, darunter in Amsterdam, Potsdam, Berlin und Konstanz.