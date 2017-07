Blaue Lippen bis heute

artikel-ansicht/dg/0/

Erinnerungsstück: Edith Klitzke war noch nicht auf der Welt, als ihre Eltern Ende des Jahres 1946 mit dem Pferdewagen nach Letschin kamen. Durch das Hochwasser befürchtete ihre Mutter, das ungeborene Kind zu verlieren. Am Sonntag wird Edith Klitzke 70 Jah © MOZ/Josefine Jahn

Noch heute habe sie oft blaue Lippen. "Das liegt an 1947", ist die Letschinerin überzeugt, wenn sie mal wieder friert, obgleich andere kurzärmelig gekleidet sind. Als ihre Eltern Adolf und Sarah Besler Ende des Jahre 1946 ins Oderbruch kamen, hatten sie bereits fünf Kinder, Edith war noch nicht geboren.

"Dann kam das Hochwasser, das mal höher und mal tiefer stand, und alle dachten, meine Mutter würde mich verlieren", erinnert sich die 69-Jährige an Erzählungen ihrer Eltern. Sie habe im Mutterleib "Durchhalten!" gefordert, ist sie heute überzeugt. Die einzige Folge sei die Kälte. Bis sie vierzig war habe sie immer gefroren, heute bleibt es bei ein paar blauen Lippen hin und wieder.

Ihre Familie ist damals auf dem Luisenhof untergekommen, wo Edith Klitzke auch zur Welt kam. Auch Geschwister ihrer Eltern waren mit ihren Kindern in Letschin gelandet, sodass mehrere Cousins und Cousinen - Edith bekam noch drei jüngere Geschwister - miteinander aufwuchsen. Zumindest bis 1952. Dann wanderten Teile der Familie nach Kanada aus. Seit der Wende war Edith Klitzke schon drei Mal dort zu Besuch. "Wir wurden gleich beim ersten Mal gefragt, ob wir nicht dort bleiben wollen", sagt sie. "Aber warum denn? Arbeiten muss ich dort genauso wie hier und wir haben uns doch hier etwas aufgebaut."

In ihrem Garten hat Edith Klitzke neben Gurken und Zucchinis ein farbenprächtiges Blumenmeer gepflanzt. Vor 70 Jahren, als ihre Eltern herkamen, erwartete sie zunächst ein zäher Winter. Ein Foto von damals zeigt die Eltern auf einem Pferdewagen vor dem Luisenhof. Dick eingepackt in Wintermänteln sitzen sie auf dem kahlen Holzkarren, mit dem sie ihre Kinder und ihr Hab und Gut ins Oderbruch gebracht hatten. Der Vater, erinnert sich Edith Klitzke, habe oft darüber geschimpft, hierher gekommen zu sein. "Er war ja invalide und konnte das Land nicht bewirtschaften", berichtet sie. "Aber zu essen hatten wir immer genug."

Auch Pferde hatte die Familie immer, weshalb sie sich nicht konkret an jenes von dem Foto erinnern kann.

An die Umstände ihrer Geburt aber wird sie alljährlich erinnert. Am Sonntag ist es wieder soweit, Edith Klitzke wird ihren 70. Geburtstag feiern. "Dann erzählen wir immer von damals", sagt sie vorfreudig. Ihre Geschwister - "fünf Mädels und vier Jungs" - werden vollzählig erscheinen und von früher reden. Ihre Mutter, die immer viel erzählt habe, ist vor vier Jahren 94-jährig verstorben. "Wir sagen uns oft, dass wir uns alles hätten aufschreiben sollen", erzählt die Letschinerin von den Treffen mit ihren Geschwistern. Aber sie sei nicht der Typ, der Dinge aufschreibt. Dafür erzählt auch sie gern und hält regen Kontakt zur Familie. "Wir fahren immer mal mit dem Fahrrad zum Luisenhof, wenn alle zu Besuch sind", schwärmt sie.

In ihrem Haus in Letschin lebt Edith Klitzke mit ihrem Mann seit über 50 Jahren. Als das Oderwasser vor 20 Jahren erneut über die Ufer trat, hatten sie glücklicherweise nichts zu befürchten. "Wir hatten uns für den Notfall ein paar Sandsäcke besorgt", erinnert sie sich. Aber ans Gehen habe sie damals nicht gedacht. "Bis in den Dachboden wäre das Wasser niemals gekommen." Der Ort habe allerdings etwas Gespenstisches gehabt. "Die Straßen waren leer, alle waren weg", sagt Edith Klitzke.

Für ihren Geburtstag wünscht sie sich eine Regenpause, auch wenn sie stolz ist, sich als "Hochwasserkind" zu bezeichnen.