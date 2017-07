artikel-ansicht/dg/0/

In großer Eile versucht man in Fredersdorf-Vogelsdorf, der Schulplatzknappheit Herr zu werden. Nicht nur in den beiden Grundschulen wird es immer enger, sondern auch die Oberschule platzt aus allen Nähten. Eine Übergabe der Trägerschaft an den Kreis war den Fredersdorf-Vogelsdorfern nicht gelungen, so dass sie weiter in der Verantwortung stehen.

Nachdem mehrere Varianten diskutiert worden waren, hatte es eine Mehrheit für einen Schulneubau in Vogelsdorf auf dem Sportplatz gegeben. Nun musste die Verwaltung feststellen, dass ein Problem mit der verkehrlichen Erschließung des neuen Campus auftauchte. Der gegenwärtige Pfad zum Sportplatz führt über Privatgelände. "Der Eigentümer hat den Verkauf des anliegenden Grundstückes abgelehnt", teilte Bürgermeister Thomas Krieger den Gemeindevertretern mit. Man prüfe jetzt alternative Erschließungsmöglichkeiten, fügte er hinzu. Aber nicht nur das bereitet den Gemeindevertretern Sorge. Auch die Kostenexplosion. Anstatt angenommener acht Millionen Euro für eine dreizügige Schulerweiterung stehen nun offensichtlich 12,4 Millionen Euro ins Haus. Aus dem Landkreis hieß es allerdings, dass man bei einer Vierzügigkeit 260 000 Euro Zuschüsse beisteuern würde.

Obwohl eine für den Schulbau nötige Kreditaufnahme den selbst gewählten Rahmen der Pro-Kopf-Verschuldung von 500 Euro übersteigen würde, zeigte sich der Bürgermeister optimistisch, es schaffen zu können. "Wir sind in der Pflicht, die Schulbedingungen für unsere Kinder zu verbessern", mahnte er nicht nur einmal.

Etliche Gemeindevertreter versuchten noch, die Raumbedarfsplanung zu "optimieren" oder auf die Variante zurückzukommen, den derzeitigen Schulstandort auszubauen - das allerdings zu Lasten der Grundschule, die ansonsten die frei werdenden Gebäude bekommen sollte.

Diskutiert wurde auch, den Schulneubau in den Ausschüssen zu beraten, einen Kostenvergleich beider Favoriten anzustellen oder eine Baukostenobergrenze festzulegen - was alles abgelehnt wurde. In der namentlichen Abstimmung gab es eine deutliche Mehrheit für Vogelsdorf - vorbehaltlich einer erfolgreichen Erschließung.