Umleitung der B112 sorgt für Unmut

Neuzelle (MOZ) Die Sanierung der Bundesstraße112 in Neuzelle sorgt für Unruhe. In mehreren umliegenden Orten ist der Verkehr durch die Umleitung sprunghaft angestiegen. Nach Kritik von Seiten des Amtes an der unzureichenden Beschilderung wurde am Mittwoch nachgerüstet.

Der Ort Kummro ist normalerweise ein idyllisches Fleckchen Erde. Doch seit Dienstag rollt fast pausenlos der Verkehr durch den Neuzeller Ortsteil. Grund ist die Umleitungsstrecke, die durch die Bauarbeiten auf der B112 in Neuzelle eingerichtet wurde. "Der Verkehr ist sehr belastend und rollt fast ununterbrochen. Ohne Lastwagen wäre es ja vielleicht noch auszuhalten, aber so ist der Verkehr wirklich laut und störend", berichtet Mario Krüger, der seit mehr als 20 Jahren in Kummro wohnt. "Meine Frau kommt morgens kaum mit dem Auto von unserem Hof, so viel ist hier los. Das geht schon früh halb fünf los und wird erst gegen 22 Uhr weniger."

Da die Ortsdurchfahrt relativ schmal ist, sind auch bereits die Bankette in Mitleidenschaft gezogen worden. Gerade wenn sich zwei Lkw begegnen, müssen sie fast zwangsläufig auf die Fahrbahnbegrenzungen ausweichen. "Da es am Dienstag auch noch Dauerregen gab, wurden in Kummro die Bankette schon nach wenigen Stunden zerfahren", berichtet Hans-Georg Köhler. Neuzelles Amtsdirektor kritisiert vor allem die fehlende Beschilderung der Umleitung, für die der Landesbetrieb Straßenwesen als Bauherr zuständig ist. "Die Vorbereitungen für die Baustelle sind nicht gut gelaufen. Obwohl wir bereits vor mehreren Monaten zusammengesessen haben, wurde uns die Anordnung erst Mitte letzter Woche zugestellt. Warum macht man dies so kurzfristig und bespricht nicht ausführlich die Umleitung gemeinsam? Beim Aufbau der Strecke ist man nicht auf unsere Hinweise eingegangen. So fehlten Tempo-30-Schilder auf mehreren Ortsdurchfahrten, außerdem gab es irreführende Schilder, die ortsunkundige Fahrer falsch geleitet haben", kritisiert Köhler.

Dabei gab es im vergangenen Jahr bereits eine Vollsperrung in Neuzelle, die eine ähnliche Umleitung nach sich zog. Damals dauerten die Bauarbeiten im Bereich der Dorchebrücke sogar mehr als ein halben Jahr. "Die damalige Umleitung hatte sich bewährt, von den Erfahrungen hätte man auch jetzt von Anfang profitieren können. Damals wurde Kummro als Einbahnstraße ausgewiesen, was wir auch jetzt wieder gern gehabt hätten. Allerdings muss man zugeben, dass dies praktisch kaum möglich ist", sagt der Amtsdirektor.

Ähnlich äußert sich Thomas Tavernier. Bei Neuzelles Bauamtsleiter stand am Dienstag, dem Beginn der Baumaßnahme und der damit verbundenen Vollsperrung, das Telefon nicht still. "Ich verstehe ja die Leute, aber das Amt ist in diesem Fall nicht der richtige Ansprechpartner. Zuständig ist der Landesbetrieb Straßenwesen. Allerdings muss man sagen, dass die Kollegen dort schnell reagiert und innerhalb von 24 Stunden nachkorrigiert haben."

Die fehlende Beschilderung habe sich zum Teil bis nach Ratzdorf ausgewirkt. "Dorthin hatte sich ein Lkw verfahren, der die Umleitungsschilder falsch gedeutet hatte. Schon im Vorjahr hatte uns zwei fehlgeleitete Lastwagen die Wendeschleife zerfahren und einen Schaden in Höhe von mehr als 6000 Euro hinterlassen. Dies soll nun durch Aufstellen eines Schildes auf Höhe der Feuerwehr verhindert werden", berichtet Tavernier. Zudem sollten im Bereich Kummro nach Neuzelle über die Lieberoser Straße Verbotsschilder für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen aufgestellt werden. Der zuständige Bauleiter des Landesbetriebs war am Mittwoch nicht zu erreichen.

Die Straßensanierung im Bereich zwischen Dorchebrücke und der Kreuzung Lieberoser Straße/Kirchstraße soll bereits am Freitagabend fertig sein. Die Umleitung wird aber aufrecht erhalten, da im Anschluss die B112 von der genannten Kreuzung bis zur Abfahrt Streichwitz saniert wird. Aufgrund der Bauarbeiten fährt auch die Buslinie 441 nur eingeschränkt. Die Baumaßnahme soll Anfang September abgeschlossen sein.