artikel-ansicht/dg/0/

Ziltendorf (MOZ) Die 26. Kreisjungtierschau für Rassekaninchen findet an diesem Wochenende in der Turnhalle der Grundschule "Ziltendorfer Niederung" statt. "In diesem Jahr erwarten wir 38 Züchter beziehungsweise Zuchtgemeinschaften, darunter sind auch fünf Jugendzüchter", berichtet Klaus Koy. Der Schriftführer des ausrichtenden Kleintierzuchtvereins "D787 Oderstrand" steckt mit seinen Mitstreitern mitten in den Vorbereitungen.