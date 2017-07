1078 Asylsuchende leben in Frankfurt

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt leben gegenwärtig 1072 Flüchtlinge. Das geht aus der jüngsten Migrationsstatistik des Sozialdezernats der Stadt hervor. Gegenüber dem Vormonat (1032) stieg die Zahl leicht an.

394 Flüchtlinge fallen demnach unter das Asylbewerberleistungsgesetz. Um ihre Unterbringung kümmert sich die Stadt Frankfurt. Sie verteilen sich auf die Gemeinschaftsunterkunft in Seefichten, wo 83 Flüchtlinge leben, sowie auf 165 Wohnungen aus dem Kooperationsvertrag mit der Wohnungswirtschaft, in denen 311 Asylbewerber leben. Weitere 512 Asylbewerber erhalten Leistungen nach dem zweiten Sozialgesetzbuch und werden über das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit betreut.

In den beiden Frankfurter Erstaufnahmeeinrichtungen der Zentralen Ausländerbehörde (ZABH) des Landes Brandenburg waren zuletzt insgesamt 138 Personen untergebracht, davon 63 in der Unterkunft am Karl-Ritter-Platz, die vorrangig für alleinreisende, schutzbedürftige Frauen mit Kindern vorgehalten wird. Die ZABH-Außenstelle in Markendorf ist mit 75 Flüchtlingen derzeit etwa lediglich zu einem Viertel ausgelastet. Die Erstaufnahme am TeGeCe bietet Platz für bis zu 280 Menschen und war im März dieses Jahres eröffnet worden.

Hinzu kommen 28 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, um die sich das Jugendamt beziehungsweise von der Stadtverwaltung beauftragte Träger der Jugendhilfe kümmern.

Weiter steigend ist der Anteil von Kindern aus Asylbewerber- und Flüchtlingsfamilien, die entweder eine Kita (104) oder den Hort (60) besuchen.