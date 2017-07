Handwerker kommen im Letschiner Kita-Anbau gut voran

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Jeden Tag gibt es etwas Neues zu entdecken für die Kita-Kinder in Letschin. Für rund 600 000 Euro entstehen im Kita-Anbau vier neue Gruppenräume und ein Sanitärbereich. Auf der Baustelle sind Mitarbeiter des Zimmerer-Betriebes von Martin Bisanz aus Bliesdorf damit beschäftigt, den Holzrahmenbau aus Fichtenholz zu vervollständigen. "Jedes Holzstück muss einzeln hinzugefügt werden", erklärt Martin Bisanz mit Hinweis auf dicke Anleitungshefter. Dabei ist ein Großteil bereits verbaut. Die Außenwände wurden mit Dämm-Mineralwolle bestückt. Das Dach wird mit Teichfolie darauf vorbereitet, begrünt zu werden.

Von unten hat die Decke auf einer Größe von 370 Quadratmetern eine Verkleidung erhalten. Und nicht zuletzt ist die Fassade bereits mit schmuckem Lärchenholz verschalt worden.

In einem der Gruppenräume stehen schon die großen Fensterrahmen bereit, die in dem neuen Kita-Haus für viel Licht sorgen werden. Viele Gewerke, wie der Elektriker und der Heizungsinstallateur, müssen hier noch zusammenarbeiten, ehe die Kinder im Herbst ihre neuen Gruppenräume beziehen können.

Über all das informieren sich die Kinder auch gern selbst, wie Erzieherin Petra Steinicke berichtet. Regelmäßig sind sie auf der Baustelle zu Gast. "Sie fotografieren, legen eine Dokumentation darüber an und lassen sich von den Handwerkern alles genau erklären", erzählt die Erzieherin. Natürlich fällt auch einiges für die eigene Bastelecke ab.

So haben die Kinder Holzreste gesammelt, um damit selbst an der Werkbank aktiv werden zu können.

Die Drei- bis Sechsjährigen freuen sich darauf, aus dem bisherigen Haus "Kinderland" in die neuen Räume zu ziehen, von welchen aus sie einen guten Blick auf das Schulareal haben werden. "Für uns wird es viele Vorteile geben. Das Erzieherteam ist hier enger beieinander. Das ermöglicht es künftig, dass wir einen gemeinsamen Frühdienst haben können", so Petra Steinicke. Das war in den Häusern "Kinderland" und "Sonnenschein" nicht möglich. Das Haus im Park wird künftig vor allem für Beschäftigungsangebote genutzt.