Komitas-Festival lockt wieder nach Prötzel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1592019/

Vagram Ekavyan erzählt voller Begeisterung vom Programm der fünften Auflage des Komitas-Festivals im Schloss Prötzel. Einem internationalen Musikfestival, wie es im Untertitel heißt. Am 5. August ist es wieder soweit. Der 56-Jährige spricht gut Deutsch und von einem "Ganztagsfest". Und doch muss man Zeit und Verständnis mitbringen, um annähernd einen Eindruck davon zu bekommen, was er meint und will. Zumal er sich sprachlich unsicher fühlt und in diesem Falle mit Alexandra Pyatkova lieber eine junge Übersetzerin hinzugezogen hat.

Fester Bestandteil des Komitas-Festivals ist ein Wettbewerb in den Kategorien Gesang und Klavier, der für professionelle oder studierende Sänger und Pianisten aller Altersgruppen und Länder offen ist. Zugelassen werden je Kategorie maximal zehn Teilnehmer. Aufgeführt werden müssen neben einem Werk von Johann Sebastian Bach auch zwei Werke von Komitas.

Schließlich wollen die Veranstalter das Leben und Wirken des großen armenischen Komponisten einer breiteren Öffentlichkeit in Deutschland bekannt machen. Doch da scheint es an einer Stelle zu haken. "Es ist uns noch nicht gelungen, Brandenburger Musiker für das Festival zu gewinnen", bedauert Vagram Ekavyan. "Es ist kein armenisches Festival, sondern ein deutsches - ja, brandenburgisches Festival. Ich bin nur der Geldgeber."

Deshalb wünscht er sich mehr Unterstützung und Mitstreiter aus der Region und dem Land Brandenburg - "Leute, die die Idee weitertragen und helfen, das Festival weiter zu entwickeln." Gesucht werde unter anderem auch ein Klavierbegleiter für die künftigen Wettbewerbe.

Dass die Öffentlichkeitsarbeit in diesem Jahr später als sonst begonnen habe, hänge - so Vagram Ekavyan - einfach damit zusammen, dass lange unklar gewesen sei, ob das Komitas-Quartett wirklich nach Prötzel kommen kann: "Das Konzert ist nun unser Diamant." Karten gebe es aufgrund der begrenzten Plätze im Saal ohnehin nur an der Tageskasse. "Wenn wir Tickets im Vorverkauf anbieten würden, wären sie bestimmt schnell weg", meint der Unternehmer. "Das Interesse der armenischen Gemeinde ist immer groß." Wichtig ist ihm vor allem noch eines: dass Kinder keinen Eintritt für das Konzert zahlen. "Ich möchte das Interesse an klassischer Musik wecken, vor allem bei den Jüngsten. Und wir holen ja jedes Mal hochkarätige Künstler nach Prötzel."

Zum Festival würden auch die Baugerüste am Schloss verschwunden sein. Vagram Ekavyan: "Die Fassade ist dann soweit fertig. Wir haben also eine kleine Neueröffnung." Bereits ab 8 Uhr sei ein Flohmarkt vorgesehen. Um 10 Uhr beginne der Wettbewerb (Zuhörer sind willkommen), der für das Konzert um 16 Uhr unterbrochen werde. "Wir öffnen auch das Café und die Besucher können im Park spazieren gehen."

www.komitas-festival.de