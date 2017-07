artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Manche Tage im Leben vergisst man nicht. Für Karl-Heinz Wegner ist der 27. Juli 1997 so ein Datum. An diesem Tag steigt der Oderpegel in Frankfurt auf nie dagewesen 6,57 Meter. Obwohl eigentlich hoch genug gelegen, steht plötzlich auch im Rathaus der Keller unter Wasser.

Um kurz nach 5 Uhr klingelt damals bei Karl-Heinz Wegner, den alle nur Kalle nennen, das Telefon. "Da ruft mich der Pförtner an und sagt: Mensch Kalle, im Keller muss Wasser sein." Sofort macht sich der Hausmeister auf den Weg ins Rathaus, sein Arbeitsplatz seit 1991.

"Bis 2013 hab ich das gehütet, vier Oberbürgermeister erlebt und zu allen einen guten Draht gehabt", sagt Kalle Wegner, ein echtes Frankfurter Original. Ein Bild von ihm und den vier Stadtoberhäuptern Denda, Pohl, Patzelt und Wilke hängt heute noch in seiner Wohnung.

Im Juli 1997 ist sein Rathaus der Anlaufpunkt für Bundespolitiker und Journalisten aus aller Welt. Die Oderregion erlebt eine historische Hochwasserkatastrophe. Frankfurt ist mittendrin. Vor allem von hier aus wird die Krise koordiniert und die Flut von den Medien dokumentiert.

Das Rathaus selbst ist nicht gefährdet. Womit aber niemand gerechnet hat: "Das Wasser drückte aus dem Gulli und kam über die Kanalisation und den Hintereingang auch bei uns im Keller an", erklärt Karl-Heinz Wegner.

Von all dem weiß der Haushandwerker noch nichts, als er am frühen Morgen des 27. Juli 1997 zum Rathaus fährt. "Ich bin dann gleich runter und seh die Brühe schon 30 Zentimeter hoch stehen." Wegner weiß: Das Wasser ist ein echtes Problem. Denn im tiefsten Punkt im Rathaus liegt auch die Hauptstromleitung an. "Wir haben dann sofort zwei Pumpen angeschmissen", erzählt der 64-Jährige. Wir, dazu gehören noch die Stadtmitarbeiter Siegfried Schmidt und Gotthard Böhm, beides laut Wegner "feine Pfundskerle".

Die drei Kollegen merken schnell: "Unsere Pumpen schaffen das nicht. Wir konnten zusehen, wie das Wasser auf 40, 50 Zentimeter steigt." Von der Feuerwehr organisieren sie sich drei weitere Pumpen, ebenso Dutzende Sandsäcke. Damit bauen sie einen Schutzwall vor der Eingangstür zum Elektroraum. 30 Zentimeter liegen zu diesem Zeitpunkt noch zwischen Wasser und erster Steckdose. "Das Wasser stieg weiter, wenn auch nicht mehr ganz so schnell". Es hilft nichts. Der Damm im Rathauskeller muss mit weiteren Säcken verstärkt werden. Gegen 14, 15 Uhr, so hat es Kalle Wegner in Erinnerung, "fehlten vielleicht drei Zentimeter. Ich hatte den Finger schon am Hauptschalter. Dann wäre der ganze Strom im Rathaus weg gewesen."

Zufällig trifft Kalle Wegner an dem Tag im Rathausflur auch auf den damaligen Umweltminister Matthias Platzeck. "Zwischen uns hat sofort die Chemie gestimmt und wir haben ein paar Sprüche gekloppt. Der Platzeck ist ein feiner Kerl, kein Nassauer. Aber man hat ihm auch die Strapazen angesehen. Der war richtig fertig nach dem, was in Aurith und Ziltendorf passiert ist. Wir kamen ja noch gut davon."

Auch im Rathauskeller sinkt der Pegel am frühen Abend wieder. Stadtverwaltung und Krisenmanager bleiben am Stromnetz. Der Einsatz hat sich gelohnt. "Nach 16, 17 Stunden Arbeit war für mich aber auch Pumpe", blickt Wegner zurück. Nicht mal ein Bierchen habe er sich zum Feierabend noch gegönnt, so kaputt sei er gewesen.

Die Renovierung nahm anschließend mehrere Wochen in Anspruch. Fotos vom Hochwasser im Keller gibt es keine, dabei hatte sein Kollege extra fotografiert. "Die Bilder sind leider nichts geworden", bedauert Karl-Heinz-Wegner. Dafür hält er ein anderes Erinnerungsstück in Ehren - die Oderflutmedaille. Und vergessen, so viel ist sicher, wird er den historischen 27. Juli 1997 sowieso "mein Lebtag nicht".