Brandenburg (MZV) Das Archäologische Landesmuseum öffnet am kommenden Sonntag, 30. Juli, wieder seine Türen für eine Sonderführung. "Felle, Flint und Feines Glas - Handel, Tausch und Fernbeziehungen" heißt es ab 15 Uhr. Es gibt immer wieder archäologische Funde, die einer kleinen Sensation gleichen. Zum Beispiel Bernsteinschmuck im Pharaonengrab oder eine Buddha-Figur in der Wikingersiedlung. Derartige Entdeckungen belegen, dass es bereits früh Kontakte sowie Tausch- und Handelsbeziehungen zwischen Kulturen gegeben haben muss. Auf einer Führung durch die Dauerausstellung des Archäologischen Landesmuseums Brandenburg können die Besucher einen Blick auf ausgewählte Exponate aus dem Land Brandenburg werfen. Dabei wird Fragen wie Wurde man durch Handel in der Jungsteinzeit im wahrsten Sinne des Wortes steinreich?, Wie gelangten Kupfer, Salz und Gold in das bronzezeitliche Brandenburg?, Trank der feinsinnige Germane aus römischem Glas? nachgegangen. Außerdem: Wie weit reichten die Handelsbeziehungen der Slawen? Sächsische Münzen, baltischer Bernstein und fränkische Waffen. Der Eintritt beträgt 5 Euro. Ermäßigt kommen Besucher für 3,50 Euro hinein. Familien zahlen 10 Euro.