Das die Kassen der Gemeinde mit ihren Ortsteilen Reichenwalde, Kolpin und Dahmsdorf klamm sind, darüber spricht Amts-Kämmerin Christa Schönsee schon seit Jahren. So auch am Dienstagabend im Dorfgemeinschaftshaus von Reichenwalde. Sie rechnete den acht Abgeordneten vor - drei weitere fehlten entschuldigt -, dass die Gemeinde auch 2017/18 mit ihren Einnahmen die Ausgaben nicht decken werde. Für dieses Jahr bedeute dies ein Defizit von 206000Euro, auch 2018 sei die Summe ähnlich hoch. Schuld daran sei die vor Jahren notwendig gewordene Umstellung auf die doppische Haushaltsführung.

Die Abschreibungen der Werte könne die Gemeinde einfach nicht erwirtschaften. Auch wenn sie weiterhin sparsam lebt, ihre Ausgaben reduziert und kaum noch investiert, werde sie selbst 2021 noch kein Plus in der Kasse haben. Um dem Kreis Besserung zu signalisieren, sei die Gemeinde wegen ihres defizitären Haushalts zudem in der Pflicht, ein Sicherungskonzept zu verabschieden - inklusive der Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern, zu der sich Reichenwalde schon in der Juni-Sitzung bekannt hatte. 40000Euro pro Jahr bringe das mehr ein. Dafür gab es in der Sitzung am Dienstag allerdings viel Kritik von Einwohnern. Auch die Abgeordnete Renate Nifke (Kolpin) sah keinen Sinn darin, auf dem Rücken der Bürger die klammen Kassen der Gemeinde zu füllen, was unterm Strich zur Konsolidierung des Haushalts dennoch nicht ausreiche.

Nach eineinhalbstündiger Diskussion wurde der Doppelhaushalt 2017/18 zur Abstimmung gestellt. Das Votum endete mit 4:4 im Patt. "Damit ist der Haushalt nicht angenommen, herrscht Stillstand in der Gemeinde", sagte Kämmerin Christa Schönsee ernüchtert.

Schade fand das Ergebnis auch Bürgermeister Mike Hemm. "Zumal wir uns alle vorab bei einem Arbeitstreffen vier Stunden dazu beraten haben." Beschlossen wurde im Anschluss einzig nur das Haushaltssicherungskonzept bis 2021 - inklusive der Erhöhung der Steuern.

Die abschließend in der Sitzung noch geplante Vergabe von Zuschüssen für Vereine und Interessengruppen (600 Euro) fiel aus. "Der Beschluss dazu hat sich nach dem HaushaltsVotum gerade erübrigt, dafür gibt es nun keine Grundlage mehr", erklärte die Kämmerin.