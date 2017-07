"Seepferdchen" auf dem Sprung

artikel-ansicht/dg/0/

Rüdnitz (MOZ) Im schwersten Springen des Dressur- und Springturniers in Rüdnitz blieb die Siegerschleife im Barnim. Sie reiste nach Groß Schönebeck, in den Stall von Stefan Böse. Gekürt wurden außerdem die besten Barnimer Dressurreiter.

Wasserscheu durften die Reiter und Pferde nicht gerade sein, die am Wochenende beim Reitturnier in Rüdnitz an den Start gingen. Das hatten in bewährter Zusammenarbeit wieder der RFV Rüdnitz sowie der RFV Zur schwarzen Perle Ladeburg organisiert. Eine Zusammenarbeit, die gut funktioniert. So können Kräfte gebündelt werden, um das Mammutprogramm über zwei Tage zu stemmen. Schließlich gehen in Rüdnitz regelmäßig um die 1000 Nennungen ein.

Diesmal verzichteten allerdings einige Reiter auf ihren Start, denn wettertechnisch war in Rüdnitz alles vertreten, neben 30 Grad und Sonnenschein auch heftige Gewitter mit Blitz, Donner und sintflutartigen Regenfällen, die die eigentlich gut präparierten Abreiteplätze am Samstagnachmittag kurzzeitig in Matschpisten verwandelten. Regenjacken und Schirme waren die beliebtesten Accessoires.

Doch die meisten Reiter ließen sich davon nicht schrecken, zumal sowohl die Dressurvierecke als auch der Springplatz trotz des Regens gut bereitbar waren.

Im Punktespringen der Klasse L konnte sich Friederike Schmitt vom RFV Zur schwarzen Perle Ladeburg mit ihrem Logo Platz drei hinter Boris Sironski (LRV Lübars) und Philipp Lyck (Waldesruh) sichern. Im M-Springen am Sonnabend gingen nach einer Unterbrechung durch das Gewitter nur sechs Reiter an den Start. Mario Höfs vom Reitclub Bon Cheval konnte sich trotz jeweils einem Springfehler mit gleich zwei Pferden an die Spitze setzen. Platz eins belegte er mit Caladhir, Zweiter wurde er mit Aaron. Mike Papke (Zur schwarzen Perle Ladeburg) wurde mit Chacco Vierter.

Auch am Sonntag wurden Reiter und Pferde immer wieder von teils heftigen Gewittern überrascht. Freuen konnte sich trotzdem Tina Hertel vom RFV Kleeblatt Berlin, die mit Clintani die Springprüfung der Klasse L für sich entscheiden konnte. Nur drei Sekunden langsamer und damit glückliche Zweite wurde Katja Graner vom RFV Schorfheide. Platz vier ging an Andreas Ulrich vom LRFV Ladeburg.

Stolze 18 Starter waren es dann wieder beim Höhepunkt am Sonntag, einer Punktespringprüfung der Klasse M*. Sein Erfolgspferd Chello steuerte hier der Groß Schönebecker Stefan Böse am schnellsten und fehlerfrei durch den Parcours. Grund zum Strahlen hatte erneut Carolin Müller vom Zepernicker Pferdesportzentrum, die in ihrer ersten M-Saison schon den nächsten Erfolg verbuchen konnte. Platz fünf für die Ladeburger Blondine und ihre neunjährige Stute.

Auch in der Dressur gab es schöne Erfolge für die Barnimer Reiter zu feiern. Katharina Ebner holte sich mit ihrer neunjährigen Stute Lamour Platz zwei in der L*-Dressur auf Kandare. Am Sonntag setzte die Zepernickerin noch eins drauf und wurde - bei ihrem erst zweiten Start in einer M-Prüfung - in der Dressurreiterprüfung der Klasse M* auf Trense Vierte.

Besonders große Aufmerksamkeit erhielten aber auch die kleinsten Reiter, die in fantasievollen Kostümen und mit toll ausstaffierten Pferden in der Führzügelklasse an den Start gingen. Hier siegte in der ersten Abteilung Zoe Reisenberg (RV Elisenau) auf Baby vor Merida Herfurth (LRFV Ladeburg) auf L'Eowyn. Platz drei ging an Leonie Papke (Zur schwarzen Perle Ladeburg) auf Brenda vor ihrer Vereinskollegin Isabeau Helm auf Diadem of Alderan. In der zweiten Abteilung sicherte sich Cara Elea Böse (RFV Schorfheide) auf Magix Mix Platz eins vor Lucienne Sophie Hochhaus (RV 1994) auf Monty's Monday. Die Plätze drei bis fünf gingen an Jan Walle (RV 1994) auf Tammi, Mia Alexandra Bodmann auf Bacary und Tilda Muntendorf (RV Integration) auf Benito.

Ergebnis der Kreismeisterschaft Barnim, Dressur:

Leistungsklasse 5 und 6

1. Britta Reimers, RV Integration

2. Diana Harwardt, RV Integration

3. Julia Jacob, RV Trappenfelde

Leistungsklasse 4 und besser

1. Katharina Ebner, Zepernicker Pferdesportzentrum

2. Anne Wendler, Zep. Pferdesportzentrum 3. Antje Herfurth, Ländlicher Reitverein Ladeburg