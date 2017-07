Neunter Platz in der höchsten Liga

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Die B-Junioren-Fußballer des FC Schwedt landeten nach 26 Spieltagen mit Rang 9 in der Brandenburg-Liga auf dem anvisierten einstelligen Tabellen-Platz unter 14 Teams. In einer "Spaßrechnung" ließ Übungsleiter Uwe Zenk seine Truppe bei der Summierung "verschenkter" Punkte sogar auf Platz 5 vorrücken.

Die vergangene Fußballsaison wird durch die hohe Zahl plötzlicher Nichtabsteiger in mehreren Spielklassen bis zur Oberliga hin, im Männer- wie im Nachwuchsbereich, in besonderer Erinnerung bleiben. Der Grund: Selten traten so viele Mannschaften, vorzeitig angekündigt, auf eigenen Wunsch den Weg in tiefere Spielklassen an und ließen so nominelle Absteiger "überleben".Auch in der höchsten Landes-Spielklasse der 15- bis 16-jährigen B-Junioren zogen sich drei Teams freiwillig aus der Brandenburg-Liga zurück.

Den Schwedtern gelang gegen das Spitzen-Quartett aus dem souveränen Meister Energie Cottbus II und seinen Verfolgern RSV Eintracht, Oranienburger FC Eintracht und der SV Falkensee-Finkenkrug kein Punktgewinn, doch sie spielten oft gegen die favorisierten Teams auf Augenhöhe - so beim 1:2 gegen Oranienburg oder beim 0:1 gegen den SV Falkensee-Finkenkrug, dem man auswärts auch im Achtelfinale des Landespokals mit 3:5 unterlag.

Andererseits war die Bilanz gegen das Schluss-Quartett der Staffel bis auf das 0:1 bei Preussen Eberswalde makellos. Ein ungeklärtes "Markenzeichen" der Schwedter: Bis auf eine Ausnahme fast am Saisonende schafften sie nie zwei Siege in Folge (die Ausnahme: Erfolge gegen Lok Eberswalde mit 5:1 und SV Döbern mit 3:2 binnen einer Woche). Auch die Übungsleiter Uwe Zenk und Tim Pommer blieben eine schlüssige Erklärung schuldig.

Mit Stolz blickt der FC Schwedt auf die schnelle Integration neuer Spieler aus dem uckermärkischen Umfeld. "Markus Heise und Hannes Wolf bestritten wie auch noch drei weitere Spieler alle 26 Partien der Saison. Nach der Winterpause sollte auch Alexander Lapot für Verstärkung sorgen, blieb aber dann nach dem 21. Spieltag weg. Überhaupt bereiteten uns zum Saisonende längere Ausfälle von Leistungsträgern Kopfschmerzen - so durch die Verletzungen von Nico Hanse und Lukas Schmiedel. Mit Nico fiel an sechs Spieltagen unser torgefährlichster Stürmer aus", erzählte Zenk.

Hanse hatte bis zu seiner Verletzung schon 15 Treffer erzielt und wurde im Team nur von Christian Staatz übertroffen, der mit seinen 23 Toren Rang 2 in der Torschützenliste der Brandenburg-Liga belegte und Begehrlichkeiten bis nach Cottbus weckte.

Wie geht es weiter im Team der B-Junioren? Von den 20 eingesetzten Akteuren rücken sechs aus Altersgründen zu den A-Junioren auf. Die Ex-Prenzlauer Schmiedel, Hartwig und Lapot wollen nach dem Aufstieg in die Brandenburg-Liga bei den A-Junioren des VfB Gramzow dabei sein.

In Kooperation mit dem VfL Vierraden werden die Schwedter A-Junioren unter der Leitung von Hannes Hanf und Daniel Dietrich in der Landesklasse Ost spielen und mit Nico Hanse und Bjarne Zenk starken Zuwachs erhalten. Torhüter Maurice Bäuerle steht mit der beruflichen Ausbildung in Berlin kaum zur Verfügung.

Zenk und Pommer müssen ein neues Team formen - aus den zehn Jungen des Geburtsjahrgangs 2001 und den älteren C-Junioren des letzten Jahres, von denen mit Ole Löffler, Daniel Weißer, Alexander Zboralski und Toni Brischa immerhin schon vier Erfahrungen in der Brandenburg-Liga sammelten. In einem Trainingslager auf Rügen soll dann vor Saisonbeginn eine Mannschaft zusammenwachsen, die auch im neuen Spieljahr den Klassenerhalt in der höchsten Landesspielklasse sichern kann.

Das erste Punktspiel bestreiten die B-Junioren am 10. September um 10 Uhr beim Oranienburger FC Eintracht. Am 17. September haben die Jungen ihren ersten Heimauftritt in der neuen Saison gegen den RSV Eintracht (10.30 Uhr). Im dritten Match geht es zum SV Falkensee-Finkenkrug (24. September/11.30 Uhr).