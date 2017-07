Bronze-Rang für Schwedter D-Junioren

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Bronzeplatz in der Landesliga Ost war für die D-Junioren des FC Schwedt ein toller Erfolg (36 Punkte). Den größten Anteil an der FCS-Torausbeute hatte Gordon Schönwetter (12 Tore). Victoria Templin wurde Saison-Fünfter. Quintin Schönherr traf 29 mal. Prenzlau kam auf Rang 8 ein.

In der Fair-Play-Statistik tauschen gleich fünf Mannschaften als Erster auf, weil sie punktgleich waren - darunter der FCS, der in 18 Spielen nur einmal Gelb bekam. Prenzlau belegte Rang 6 (3 Gelbe) und Templin war mit fünf Gelben und 2 Roten!!! Schlusslicht (15).

Im Laufe der Spielzeit erzielten die zehn Teams 688 Tore (Durchschnitt 7,6 Tore).

Am 9. September beginnt die neue Saison. Aufsteiger Angermünder FC empfängt den FC Schwedt und Templin die Lok aus Eberswalde.

In der Landesliga der E-Junioren war Victoria Templin auf Platz 4 die beste uckermärkische Vertretung (33 P.), erst dann folgte der FC Schwedt (28). Die Energetiker aus Prenzlau kamen zu keinem Punktgewinn, kassierten 170 Gegentreffer und wurden Letzter.

In puncto Fairness standen auch hier vier Teams ohne Auffälligkeiten an erster Stelle - Victoria Templin war darunter. An fünfter Stelle kamen die Prenzlauer (1 Gelb/1 P.) und dann erst der FC Schwedt, der zwei Gelbe Karten über die Saison verbuchte. Schlusslicht waren Strausberg und Basdorf.

729 Treffer (Durchschnitt 8,1 Tore pro Spiel) wurden in dieser Altersklasse erzielt.

Auch die E-Junioren starten am 9. September in die Saison. Templin empfängt Lok Eberswalde und die Schwedter müssen nach Neuenhagen.