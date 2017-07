Nachwuchs mit vielen Bestleistungen

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Die Nachwuchs-Sportler des Vereins Leichtathletik in Beeskow genießen inzwischen ihre Sommerferien. Davor gab es für einige von ihnen noch ein strammes Wettkampfprogramm an drei Wochenenden, bei dem sie viele Bestleistungen erzielten.

Beim Stelldichein auf den Sportplätzen der Region machte die Kreismeisterschaft Dahme-Spree in Königs Wusterhausen den Anfang. Dort stellte sich in der AK U12 Fabian Duner der Konkurrenz aus Brandenburg und Berlin. Fabian erwischte einen super Tag. Er ging in vier Disziplinen an den Start und schaffte es jeweils auf das Siegerpodest. Dreimal wartete er mit neuen Bestleistungen auf. Platz 1 gab es für ihn im 50-m-Sprint mit 7,85Sekunden. Einen starken Wettkampf legte er im Weitsprung hin, wobei die 4,14 Meter neue Bestleistung (zuvor 3,83) und Platz 3 bedeuteten. Im Schlagballweitwurf konnte er eine Weite von 37,50 m und erneut Platz 3 erreichen. Über 800 Meter wurde er mit neuer Bestzeit von 2:46,05 Minuten ebenfalls Dritter.

Neben Fabian waren an beiden Tagen auch vier Mitglieder des Beeskower Vereins als Kampfrichter im Einsatz und unterstützen die Ausrichter von der WSG Königs Wusterhausen bei der reibungslosen Durchführung eines schönen Sportwettkampfes, der in den nächsten Jahren zur Tradition werden soll.

Eine Woche später ging es für Fabian Duner und seine beiden Vereinskameraden Jannis Bullack und William Wollenberg zu den Landesmeisterschaften nach Cottbus. Hier hieß es, im großen Starterfeld der Brandenburger Leichtathleten bestmögliche Leistungen zu zeigen. Auf dem Plan standen zu Beginn der Sprint über 30 m fliegend, dann folgte eine lange Pause bevor es an den 50-m-Sprint ging, Fabian kam mit 8,12 s auf Platz 17 der M11, Jannis mit 8,40 auf Platz 23 und William auf Platz 32 mit 8,81 (beide AK M10)

Alle drei konnten hier nicht ihre gewohnte Leistung zeigen, auch im Weitsprung lief es für die drei Jungs an diesem Tag nicht nach Wunsch. Es wollte einfach kein Top-Sprung gelingen. Fabian landete mit 3,97m auf Platz16. William verbesserte seine Bestweite um fünf Zentimeter auf 3,58m und brachte ihm den ebenfalls Platz16 direkt vor Jannis (3,55m).

Den Abschluss des Tages bildete wie so oft bei den Wettkämpfen der 800-m-Lauf. Hier wollten die drei Jungs nochmal alles geben und zeigen, was sie können. Zunächst waren Jannis und William dran. Schnell ging es dabei zur Sache. Jannis konnte den Kontakt zur Spitze gut halten, denn bis 100 Meter vor dem Ziel lag er auf Platz 3. Im Endkampf auf den letzten 50Metern musste er dem Tempo etwas Tribut sollen und sich geschlagen geben. Mit neuer persönlicher Bestzeit von 2:43,07Minuten überquerte er als Vierter den Zielstrich, auch in der Endabrechnung der M10 kam er damit auf Rang 4.

Als Neunter und ebenfalls mit einer guten Zeit kam William Wollenberg nach 2:49,10 Minuten ins Ziel. Im Wettbewerb der M11 ging Fabian Duner ins Rennen. Nach seiner guten Zeit in der Woche zuvor wollte er diese Leistung noch einmal abrufen. Nach 2:45,21 Minuten überquerte er den Zielstrich und wurde mit wieder neuer Bestzeit Achter seiner Altersklasse.

Hoch motiviert ging es für alle drei eine Woche später nach Strausberg zu den offenen Regionalmeisterschaften von Märkisch-Oderland und Oder-Spree. Begleitet wurden sie von drei weiteren Sportlern der Beeskower Leichtathleten: Arne Rintisch (U10) Lotte Voigt (U12) und Jannika Ockain (U14). Auch sie wollten vor den Ferien noch mal zeigen, was sie nach gutem Training im Wettkampf leisten können.

Zunächst musste der Jüngste der Kreisstädter, Arne Rintisch in der M8 ran. Einen Tag zuvor erfolgreich beim Kinderpokal mit seiner Mannschaft gestartet, hieß es nun, sich selbst zu bewähren und gute Platzierungen zu erreichen. Zum Auftakt gab es im Weitsprung 2,77m und Platz8, womit er und seine Trainerin nicht so zufrieden waren. Doch Arne motivierte sich noch mal sehr gut. Er zeigte Kampfgeist bei jeder Disziplin. Über 50m wurde er Fünfter in 9,01Sekunden, im Schlagball erkämpfte er sich mit 24Metern eine Bronzemedaille und im 800-m-Lauf überquerte er den Zielstrich nach 3:04,98 Minuten und holte sich damit die Silbermedaille.

Auch etwas Wettkampf-unerfahren ist Lotte Voigt. Da ist dann die Aufregung doppelt groß. Doch sie meisterte die Aufgaben des Tages mit Bravour. Sie zeigte einen prima Sprung auf 3,70 m - soweit kam sie noch nie. Platz 7 war der Lohn. Zudem kam Lotte wie beim 800-m-Lauf auch im Sprint kam auf Platz 8 (8,53 s). Die Ergebnisse geben Lotte sicherlich eine weitere Motivation für Training und Wettkampf. In der W12 schickten die Beeskower Jannika Ockain in den Wettkampf. Im Weitsprung knackte sie die Vier-Meter-Marke.Mit 4,03m wurde sie Fünfte. Im 75-m-Lauf reichte es mit 11,16 s für Platz 6.

Für die drei Jungs der U12 war es nun der Wettkampf in Folge. Sie begannen mit dem Schlagballweitwurf. Mit 31m kam Jannis Bullack auf Platz 4. William Wollenberg holte sich die Bronzemedaille mit 36,50m in der M10. Fabian Duner belegte mit 36m in der M11 den fünften Platz. Dann ging es für alle zum Weitsprung. Mit zweimal neuer persönlicher Bestweite absolvierten Jannis und William den Wettkampf. Mit 3,81m wurde William Zweiter. Jannis landete mit 3,70m auf Platz 4. Fabian kam in der M11 mit 3,88m ebenfalls auf Platz 4.

Gleich im Anschluss ging es zum 50-m-Sprint. An diesem Tag schien Jannis den vierten Platz für sich gebucht zu haben - 8,40 Sekunden. William kam mit neuer Bestzeit von 8,48s auf Platz 6. Fabian, der dicht an seine Bestzeit herankam, wurde mit 7,95 s Sechster. Zum Abschluss gab es wieder den 800-m-Lauf. In der M10 ging es von Anfang bis Ende heiß her. Die Plätze 2 bis 4 waren hart umkämpft bis zum Zielstrich. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen schaffte es William mit 2:46,01 Minuten auf Platz2. Jannis (2:46,09) wurde Vierter knapp hinter dem Berliner Helge Kolinko (2:46,07). Beide haben einen wunderbaren Lauf abgeliefert, ebenso wie Fabian in der M11. Mit einer Zeit von 2:45,97 auf Platz 4 bestätigte er seine gute Form in dieser Saison.

Auch die mitgereisten Eltern zeigten sich sehr zufrieden. Sie freuten sich wie die Sportler und Trainer über die Medaillen und vielen guten Leistungen. Mit den wichtigen neuen Erfahrungen für die nächsten Wettkämpfe ging es im grünen Transporter der Stadt Beeskow gemeinsam nach Hause und in die wohlverdienten Sommerferien.