Zwei Neue für Offensive beim FSV Union

Fürstenwalde (mar) Kurz vor dem Beginn der neuen Saison in der Regionalliga Nordost hat der FSV Union Fürstenwalde zwei weitere Spieler für die Offensive verpflichtet. Damit sind jetzt zehn Neue in den Reihen der Domstädter, die zum Auftakt am Sonntag, ab 13.30 Uhr, den Berliner AK erwarten.