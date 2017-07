Lunow ganz im Zeichen von Hip-Hop

artikel-ansicht/dg/0/

Lunow-Stolzenhagen (MOZ) Ferienzeit ist Tanzzeit. Zumindest in Lunow. Zum bereits siebten Mal tanzen dort Kinder und Jugendliche im Rahmen eines einwöchigen Camps in die Sommerferien. Das deutsch-polnische Projekt findet jedes Jahr auch Begeisterte aus dem Nachbarland.

Wenn Hip-Hop ans nordöstlichste Ende des Barnims zieht, dann hat der Verein Begegnungszentrum Lunow-Stolzenhagen in Kooperation mit der Sportstiftung der Sparkasse Barnim und dem Verein Pomerania wieder zum Hip-Hop-Camp geladen. So viele tanzbegeisterte junge Menschen dürfte es selten in die 1250-Einwohner-Gemeinde geben. Seit Dienstag teilen dort drei professionelle Tanzlehrer der Berliner Tanzschule "Charlottes Boogie Stube" ihr Wissen zu Körper- und Taktgefühl, eben darüber, wie man den richtigen "Flow" findet.

In der Turnhalle des Begegnungszentrums gibt Jenna Grunewald lautstark Anweisungen. Sie trägt eine grau-schwarze enge Sporthose, ein lockeres Trikot ihrer Tanzcrew (Team Recycled), die Trainingsjacke hat sie leger um die Hüfte gebunden, die Haare zum Dutt aufgetürmt. Die 27-jährige Erzieherin tanzt selbst seit dem siebten Lebensjahr. In Lunow trainiert sie etwa 40 Mädchen im ersten Teil ihrer Choreographie, vor allem durch die Stile Hip-Hop, Streetdance und Contemporary inspiriert. Kein leichte Aufgabe den vielen Teenagern Reihenwechsel und Schrittfolgen beizubringen. Zumal einige von ihnen nur polnisch sprechen. Eine Übersetzerin wandelt jedes von Jennas Worten simultan ins Polnische um. Also rufen zwei Frauen Anweisungen durch die große Halle.

Zum Song "Gold" von Kiiara geht sie die Schritte nacheinander mit den Mädchen durch. Zuerst wird das rechte Bein mit dem Hacken voran nach innen gedreht, die Knie werden gebeugt, die Faust auf den Oberschenkel gestemmt. Dann die andere Seite. Geschwindigkeit herausnehmen und die Hände mit geöffneten Handflächen nach vorn schieben. Bei laufender Musik nimmt dieses Element gerade einmal wenige Sekunden ein.

"Beim Gehen Präsenz zeigen, Kopf nach oben", ruft Jenna. Von der Zuschauertribüne aus hat sie einen guten Blick. "Und nicht in der letzten Reihe denken, man sieht euch nicht", sagt sie schmunzelnd. "Wir sind ein Team." Ihre Choreo habe sie aus ihrer langjährigen Erfahrung heraus entwickelt. "Ich gucke immer vorher, wie alt die Jugendlichen sind", sagt sie. Ihr gefalle das Konzept, gemeinsam mit polnischen Jugendlichen zu tanzen. Nach gut zwei Stunden ist der erste Teil geschafft. Am Sonnabendabend muss alles sitzen. Dann kommen zum Ende des Workshops alle Eltern, um das Ergebnis zu bestaunen. "Kann ich's mal sehen?", fragt Jenna. Alles auf Anfang. "Was sollt ihr sein? - Präsent!" Die Musik dröhnt durch die Halle.

Ein paar Minuten entfernt, in den Räumen des Holzverarbeiters Stenzel, übt Dennis Kyere (20) mit einer Jungengruppe seine Choreographie. "Ich baue mit den Jungs eine Show, uns geht es um Entertainment," sagt Dennis. Sein Tanz zu Songs wie "Cold as Ice" und "Everybody Dance Now" ist ebenfalls durch Hip-Hop-Elemente beeinflusst. Er hat aber auch eine Vorliebe für African Style, Breakdance und Lite Feet, wie er berichtet. Viele der Jugendlichen sind wiederholt dabei. Paul Seidler (18) aus Eberswalde kommt schon zum vierten Mal. "Es ist eine gute Gelegenheit, um sich ans Tanzen heranzutasten", sagt er. Auch das sonstige Programm mit Lagerfeuer, Schwimmbad, Aquarium und mehr gefällt ihm.

Gründerin der Tanzschule "Charlottes Boogie Stube" ist die Sängerin und Tänzerin Vanessa Mason, die vor sieben Jahren über ein Projekt der Vereinsvorsitzenden Andrea Teichert begegnete. Die 40-Jährige selbst trainiert eine Mädchengruppe. Sie findet nur lobende Worte für ihre Schüler. "Die Kids hier sind disziplinierter und höflicher, als die Berliner", sagt sie. Von Beginn des Projekts an leitet sie das Camp - und komme immer wieder gerne.