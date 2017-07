Vom Reiz des Vergangenen

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Stunden im Selbststudium, Wühlen in staubigen Akten und Blättern in Online-Archiven - Freude an historischen Begebenheiten sollten potenzielle Mitstreiter mitbringen. Der Panketaler Geschichtsverein mit seinen 15 Mitgliedern sucht händeringend Nachwuchs.

Peter Pohl, Nadine Muth und Manfred Timreck (v.l.) vor einer historischen Karte im Heimathaus an der Heinestraße. Viele Mitglieder sind in einem Alter, das sie auch körperlich einschränkt. Themen aber gibt es genug.

Dicke Aktenordner stehen fein sortiert in Regalen im Heimathaus an der Heinestraße. Vieles wurde akribisch gesammelt und analysiert, um der Nachwelt erhalten zu bleiben. Doch noch viele Themen, die sich um die Histörchen im Alltag früherer und heutiger Generationen der Hobrechtsfelder, Schwanebecker, Röntgentaler oder Zepernicker und Anrainer ranken, harren der Aufarbeitung.

Für den 84-jährigen Peter Pohl, der gemeinsam mit der Vereinsvorsitzenden Nadine Muth und dem 80-jährigen Manfred Timreck diese Mammutaufgabe angenommen hat, liegen die Themen förmlich auf den Feldern vergangener Epochen. Allein die Postgeschichte, wie Pohl unermüdlich erwähnt, müsse einmal niedergeschrieben werden. Aber auch der Sport komme bislang ein wenig kurz, vor allem der Fußball.

Pläne für eine Ausstellung am Tag des Denkmals am 10. September gibt es, auch Ideen für weitere Publikationen und die Umgestaltung eines Ausstellungsraums im Obergeschoss des Heimathauses liegen quasi in der Schublade. "Aber wir schaffen es nicht", konstatiert die 41-jährige dreifache Mutter Nadine Muth. "Alle Mitstreiter agieren ehrenamtlich und bringen sich je nach Vermögen ein", berichtet die Mediendesignerin. Dabei wäre so viel mehr möglich. Allein beim Sport finden sich wahre Schätze. So gab es 1925 sowohl den Allgemeinen als auch den Arbeitersportverein. Bis 1933 verlief die Zusammenarbeit harmonisch, berichtet Peter Pohl. Danach zerbrach alles. "Die Gründungszeit ist gut dokumentiert", zeigt der einstige Goldschmied, der schon mit den Vatergenen den Virus des Sammelns impliziert bekam, auf einige wohlsortierte Aktenordner. "Ob heute noch jemand die Sportgeschichte des Vereins fortschreibt, wissen wir nicht. Wir können es nicht leisten", berichtet der agile Senior.

Zwei große Themen schweben den Freizeitforschern für die Ausstellung im Bahnhof Zepernick im September vor: die Jugendstil-Bauten oder die Badeanstalten, die es einst in Zepernick gab. Vier an der Zahl sind ausführlich dokumentiert. Auch Fotografien hat der Verein aufgetan, die unter anderem in den Band "Zepernick. Beiträge zur Ortsgeschichte Band 2" Eingang gefunden haben. Längst wäre ein Teil 3 fällig, wie die drei Aktiven versichern, aber wer soll es leisten?

Vielmehr drücken den Verein ganz andere Sorgen: die Miete und Nebenkosten für die zwei genutzten Räume in der Heinestraße. In den 1990er-Jahren einigte sich der Geschichtsverein mit der Gemeinde auf eine monatliche Unterstützung von 100 Mark. Das Geld floss in die Miete. Inzwischen erhalten die Forscher eine Zuwendung von 613 Euro im Jahr. "Das reicht für drei Monatsmieten", macht Nadine Muth deutlich. "Aber wir sind im Gespräch und hoffen sehr, dass wir auch von den Gemeindevertretern Unterstützung erfahren", macht sie das Prozedere des Verhandelns deutlich. "Wir arbeiten für die Gemeinde", schätzt der Schwanebecker Manfred Timreck ein, "aber das wird nicht so richtig anerkannt". Auch hohe Nebenkosten, unter anderem für Wasser, drückten auf die knappe Kasse. "Ohne Hilfe ist da kaum etwas zu machen", schätzt Timreck ein.

Wer Interesse hat: Immer mittwochs um 18 Uhr ist Treffpunkt.