Urlaub für Genießer

Angermünde (MOZ) Wer kurzentschlossen in Angermünde eine Übernachtung sucht, braucht Geduld und Glück. Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen sind derzeit fast ausgebucht, ein Trend, der sich in der Saison seit einigen Jahren fortsetzt. Darauf müssen sich die Touristiker mit Qualität und neuen Angeboten einstellen.

Der kleine Edgar (13 Monate) fühlt sich pudelwohl auf dem Ferienhof am Froschteich in Welsow. Hier macht er mit seiner Mama und deren Freundinnen aus Berlin entspannte Ferien.

Barfuß über die Wiese krabbeln, durch Pfützen platschen, Schafe streicheln und morgens buchstäblich mit den Hühnern aufstehen, die frische Frühstückseier liefern - so haben sich Karin, Anna, Stephanie und Geraldine Urlaub gewünscht. Die vier jungen Frauen aus Berlin haben sich bewusst für die Uckermark entschieden und Ferienwohnungen in Welsow gemietet. "Wir haben ein Ziel gesucht, das nicht so weit entfernt liegt und für kleine Kinder geeignet ist. Hier haben wir es gefunden", strahlt Karin. Während die einen Kinder im Haus Mittagsschlaf halten - ohne Babyphone, denn die Türen stehen offen - krabbelt der kleine Edgar über die Wiese, über die auch Hühner und Enten watscheln, während die Frauen im Schatten des Nussbaums klönen. "Wir genießen die Weite und die Ruhe ohne Straßenverkehr und Massentourismus und finden es spannend, hier ohne Internet und ohne Plan auszukommen. Wir machen Ausflüge mit dem Fahrrad in die wunderschöne Natur zum Baden, zum Gut Kerkow oder in die Blumberger Mühle und bleiben auch gern auf dem Hof mit seinem urigen Charme und den vielen Tieren", ergänzt Anna.

Junge Familien mit Kindern sind mehr und mehr Zielgruppe für den Angermünder Tourismusverein, bestätigt Geschäftsführerin Johanna Henschel. Sie beobachtet seit Jahren Trends und Vorlieben im Urlaubsgeschäft, um mit ihren Mitgliedern Angebote nach Maß für die Gäste zu schneidern. Naturtourismus, Gesundheitstourismus und Kultur unter dem Leitthema Nachhaltigkeit sind die Schwerpunkte, die sich Angermünde als staatlich anerkannter Erholungsort auf die Fahnen geschrieben hat und damit offensichtlich den Nerv der Gäste trifft. Immerhin 500 Vollzeitstellen sind inzwischen im Angermünder Tourismus entstanden.

Neben Familien gehören die sogenannten Lohas (Lifestyle of Health and Sustainability) zur neuen Zielgruppe, Menschen die gesundheitsbewusst und ökologisch genießen sowie Qualität und Komfort, jedoch keinen Luxus schätzen. "Das ist unsere Chance, mit nachhaltigen Tourismusangeboten in hoher Qualität und intakter Natur zu punkten", meint Johanna Henschel.

In Workshops bilden sich Touristiker der Region weiter, wie sie sich darauf einstellen müssen. Immer mehr bewerben sich freiwillig um Qualitätssiegel wie "Wanderbare Uckermark" oder um Sternezertifizierungen, die es auch für Ferienwohnungen gibt, und sie entwickeln gemeinsam mit anderen Partnern vernetzte Angebotspakete.

So wird beispielsweise das Eselwandern durch die Uckermark immer beliebter. Mehrere Herbergen in der Region, so in Kerkow, Biesenbrow und am Froschteich in Welsow, haben sich auf dieses gemütliche Klientel eingestellt. Auch Radfahrer sind in vielen Hotels und Pensionen willkommen, die hier nicht nur Wanderkarten samt Tourenempfehlungen, Flickzeug und Wäschetrockner, sondern sogar Gepäcktransfer vorfinden.

Ein ganz neues Projekt sind E-Bike-Touren zwischen Angermünde und Chorin, Tagestouren von Kloster zu Kloster. Neue Produkte des Tourismusvereins sind auch Genusswanderungen mit Fondue-Picknick oder eine Erlebnistour durch das Weltnaturerbe Grumsin mit dem Naturführer und Autor Roland Schulz, inklusive Einkehr und Führung durch die Grumsiner Brennerei und uckermärkische Brotzeit vom Gut Kerkow. Dieses Projekt wurde mit dem Uckermärkischen Tourismuspreis 2017 für Innovation ausgezeichnet. Neben neuen Angeboten braucht der Tourismusverein dringend mehr Übernachtungskapazitäten, sagt Johanna Henschel: "Wir warten sehnsüchtig auf den Erholungspark Wolletzsee und suchen auch private Anbieter und Investoren."

