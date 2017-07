Solange die Zelte halten

artikel-ansicht/dg/0/

Oderberg (MOZ) Fünf Tage in der Wildnis sind für die Teilnehmer des Naturcamps am Forsthaus "Breitefenn" in jedem Fall ein Abenteuer. Doch in diesem Jahr wartet eine besondere Herausforderung auf die rund 30 Kinder und Jugendlichen zwischen acht und 14 Jahren: Regen. Jede Menge Regen. "So viel Regen hatten wir noch nie", sagt Franz-Christian Grimm am Mittwoch.