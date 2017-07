Bestzeit für Bienen

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Während viele Imker und Naturschützer wegen des massenhaften Bienensterbens Alarm schlagen, geht es den Bienen des Angermünder Imkers Manfred Zobel in diesem Jahr so gut wie nie zuvor. Eine Aktie daran haben vor allem die Bauern in der Umgebung.

Satt triefend und honigschwer sind die Waben, die Manfred Zobel kaum aus dem Stock heben kann. Die Bienen haben in diesem Sommer seinem Ruf alle Ehren gemacht und fleißig Nektar gesammelt. So viel, dass das süße Gold schon von allein zu fließen beginnt. Das Volk gehört Sarah Wiener und steht am Wiesenrand an der Blumberger Mühle. Die prominente Köchin, die vor zwei Jahren mit ihren Partnern Gut Kerkow gekauft hat und nun auch Biobäuerin wird, hat dabei auch ihr Herz für Bienen entdeckt und probiert sich als Jungimkerin aus. Ihr Lehrmeister ist der altbekannte Angermünder Imker Manfred Zobel, der sich seit vielen Jahren mit Herzblut um Imkernachwuchs kümmert und nun mit Sarah Wiener eine weitere wissbegierige Schülerin unter seine väterlichen Fittiche genommen hat.

"Dit macht'se jut", lautet sein knapper Kommentar. Und die satte Honigausbeute ihrer fünf Völker in diesem Sommer gibt ihm Recht. Zobel muss es wissen, züchtet er doch seit einem halben Jahrhundert Bienen und hat das uralte Imker-Handwerk von der Pike auf gelernt und sich immer wieder neues Wissen erlesen und durch Probieren angelernt. Dennoch trennen den Berufsimker Zobel und die Hobby-Imkerin Wiener Welten.

"Meine Bienen dürfen so naturnah und artgerecht wie möglich leben. Zuerst soll das Bienenvolk gestärkt werden, die Honigausbeute ist ein schöner Nebeneffekt", erklärt Sarah Wiener. Und so bevorzugt sie die Ein-Beutehaltung, füttert weder Zuckerwasser noch irgendwelche anderen Zusatzstoffe zu, lässt die Bienen in Ruhe fliegen und sammeln und wenn sie schwärmen... "na dann schwärmen sie eben". Der Honig, den sie produzieren, ist eine bunte Sommerblütenmischung und nur für den Eigenverbrauch bestimmt. Es ist nicht allein die Zeitnot, die Sarah Wiener zu dieser unkonventionellen Bienenhaltung treibt, es ist auch ihre Überzeugung. Ihre "Bienchen" sind für sie zuallererst faszinierende Geschöpfe, die der Natur gut tun, und nicht vordergründig Nutzhaustiere. Trotzdem holt sie sich gern erfahrenen Rat und auch ganz praktische Unterstützung von Imker Manfred Zobel ein.

Manfred Zobel ist in der Hauptsaison vom Frühling bis zum Hochsommer fast täglich bei seinen 20 Bienenvölkern, wacht über die Königin, trennt die Drohnen, bekämpft auch die gefährliche Milbe, schleudert den Honig sortenrein, wenn eine Blüte abgeblüht ist: Linde, Akazien, Weißdorn, Kornblume, Wildkräuter.... Und damit hat er in diesem Sommer so gut zu tun wie lange nicht. "Meine Bienenvölker sind in diesem Jahr so gesund und stark wie nie zuvor, obwohl es eigentlich kein gutes Jahr ist, weil viele Blüten im Frühjahr erfroren sind", sagt Manfred Zobel. Den Grund dafür sieht er in mehr Artenvielfalt auf den Streuobstwiesen an der Blumberger Mühle in der Nähe und durch die Aktion "Bunte Meter" des Nabu, die auch Sarah Wiener unterstützte, sowie eine vielfältigere Ackerkultur rund um seine Bienenausflugsrouten. "Die beiden wichtigsten Landwirte in unserer Umgebung, Gut Kerkow und Bauer Wolfgang Knie, verzichten auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Das hat man an den bunt blühenden Ackerrändern mit Mohn und Kornblumen ebenso gesehen, wie an der vielfältigen Fruchtfolge mit Zwischenfrüchten wie Phacelia, die wichtige Nahrungsquellen für Insekten sind. Wo Mais in Monokultur angebaut wird, der immer gespritzt wird, geht es den Bienen schlecht", betont der alte Imker. Während für Gut Kerkow als Bio-Betrieb die Artenvielfalt und der Verzicht auf den Einsatz von Giften zum Konzept gehört, ist Wolfgang Knie diesen Weg freiwillig gegangen. Manfred Zobel und auch Bio-Bäuerin und Jung-Imkerin Sarah Wiener hoffen, dass das Schule macht. "Letztlich haben ja nicht nur die Bienen und andere Insekten etwas davon. Auch der Boden wird durch Fruchtfolgen und Gründünger auf natürliche Art viel gesünder und die Umwelt auch", sagt Manfred Zobel. In diesem Punkt sind sich der erfahrene Berufsimker und die Liebhaber-Imkerin Sarah Wiener ganz einig und lernen voneinander.