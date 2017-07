Durch Lotsenhaus auf Erfolgsspur

artikel-ansicht/dg/0/

"Viele der nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge erhoffen sich nicht nur Schutz vor den Auswirkungen des Krieges und den damit verbundenen Nöten. Sie möchten sich in ihrer Wahlheimat auch ein neues Leben aufbauen", sagt Gaby Wehrens, die Leiterin des Jobcenters Barnim, das mit der Agentur für Arbeit, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer sowie den Integrationsnetzwerken eine Beratungsinstitution gegründet hat, um den besonderen Bedürfnissen dieser Kundengruppe gerecht zu werden. Unter der Bezeichnung Lotsenhaus seien die sprach- und arbeitsmarktbezogenen Kompetenzen gebündelt worden. Die gemeinsame Anlaufstelle, untergebracht im Jobcenter Barnim an der Bergerstraße 30 in Eberswalde, stehe für die Kontaktaufnahme durch die Asylbewerber, aber auch durch Unternehmen und potentielle Arbeitgeber bereit.

"Seit Jahresbeginn 2017 ist es so gelungen, für 51 Flüchtlinge eine Beschäftigungsmaßnahme und für drei eine berufliche Ausbildung zu realisieren", teilt Gaby Wehrens mit. Das Hauptaugenmerk im Integrationsprozess liege nach wie vor auf dem Erwerb von Sprachkenntnissen und der Vermittlung von beruflichen Qualifikationen. Derzeit würden sich 260 Flüchtlinge in Integrationskursen inklusive Deutschunterricht befinden, weitere 80 würden berufsbezogene Qualifizierungen absolvieren. Mit Hilfe der Arbeitgeber im Barnim könnten die Flüchtlinge nicht nur einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz erhalten, sondern auch eine neue Lebensperspektive, hebt die Leiterin des Barnimer Jobcenters hervor.

Zu denen, die den Beitrag des Lotsenhauses zu schätzen wissen, gehört Fraiden Shoja, der bei der Firma Forth Elektrotechnik GmbH eine Einstiegsqualifizierung durchläuft und es geschafft hat, einen der drei Ausbildungsplätze zu ergattern, die das mittelständische Unternehmen mit 50 Mitarbeitern zum September vergeben hat. "Ich werde meine Chance nutzen", sagt der Azubi in spe, der seit 18 Monaten in Deutschland und seit 16 Monaten in Eberswalde lebt.

Aus Afghanistan sei er Hals über Kopf geflüchtet, als ihn die Taliban gedrängt hätten, sich ihrem vermeintlich gerechten Kampf anzuschließen. "Ich hatte Angst davor, in Terror und Krieg hineingezogen zu werden", berichtet der 24-Jährige, der sich das Interesse der Werber nur damit zu erklären vermag, dass er sein Abitur gemacht hat. Dies sei ein großer Vorteil in einem Land, in dem die Mehrheit der Bewohner weder lesen noch schreiben könne. Für Fraiden Shoja führte der Weg in die Freiheit über Pakistan, Iran, Türkei, Bulgarien,Ungarn, Serbien und Österreich. Doch sein Antrag auf Asyl sei in Deutschland abgelehnt worden. Nur der unterschriebene Ausbildungsvertrag schütze ihn davor, abgeschoben zu werden, sagt er.

"Das Integrationsgesetz gewährt in diesem Fall einen Aufschub, der die dreieinhalb Jahre dauernde Lehre und zwei sich anschließende Arbeitsjahre umfasst", erklärt Uwe Schadwinkel, der als Lehrausbilder bei der Forth Elektrotechnik GmbH für momentan acht Auszubildende verantwortlich ist. Über seinen Schützling aus Afghanistan ist der Eberswalder voll des Lobs. "Fraiden Shoja zeigt einen vorbildlichen Einsatzwillen, handwerkliches Geschick und eine schnelle Auffassungsgabe", sagt Uwe Schadwinkel. Ihm traue er zu, auch die technisch und sprachlich schwierige Ausbildung zum Elektriker für Betriebs- und Gebäudetechnik zu packen.

Das Jobcenter hatte dem angehenden Azubi einen Integrationskurs vermittelt, zu dem auch ein Praktikum gehörte. Die Stelle bei der Eberswalder Firma hatte dem 24-Jährigen das Ehepaar Grimm aus Finowfurt besorgt, das ehrenamtlich Asylbewerbern hilft, und das Fraiden Shoja voller Dankbarkeit Heidi und Hans nennt. Die Elektrik habe ihn vom ersten Tag an begeistert - gerade, weil es davon in Afghanistan so furchtbar wenig gebe.

E-Mail: Jobcenter-Barnim-Eberswalde-JC-222@jobcenter-ge.de