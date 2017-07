Ladenlokal wird zum Weltraumbahnhof

artikel-ansicht/dg/0/

Lieberose (MOZ) Kinder der Comenius-Grundschule gestalten unter Anleitung zweier erfahrener Künstlerinnen derzeit ein leerstehendes Ladenlokal am Lieberoser Markt zu einem Weltraumbahnhof um. Am Freitag wird das Kunstprojekt der Öffentlichkeit präsentiert.

Jakob Kopsch hat sich unter den Teilnehmern des Künstler-Workcamps "Expedition Raum" schon den Ruf eines genialen Raketen- und Satellitenkonstrukteurs erworben. Der Neunjährige hat nicht nur eine große schneeweiße Mondrakete mit der Aufschrift "USA" gebaut, sondern auch ein Alien mit Solarmodulen und antennenartigen Armen aus Strohhalmen. Die Rakete ist mit einer abschwenkbaren Haltevorrichtung an dem Starterkomplex angebaut. Fast alles ist aus Pappe und Papier gefertigt.

Im Rahmen des Ferien-Kunstprojekts "Expedition Raum" setzen sich derzeit etwa zehn Grundschüler in Lieberose mit dem Thema Weltraum auseinander. Die Teilnehmerzahl schwank täglich etwas, und das ist auch beabsichtigt. Denn die Kursleiterinnen wollen ein offenes Angebot schaffen. Das bedeutet: Auch spontan hinzustoßende Kinder werden herzlich begrüßt. Besonders charmant: Das Projekt findet in dem leerstehenden Ladenlokal der ehemaligen Bäckerei Strobel am Markt statt, wo bis vor einem Jahr noch ein arabischer Imbiss drin war. Familie Strobel stellt das Ladenlokal unentgeltlich zur Verfügung.

Angeleitet werden die Schüler von den Hannoveraner Künstlerinnen Anna Grunemann und Christiane Oppermann. Anna Grunemann führt bereits den zweiten Kunst-Workshop in Lieberose durch. Lieberose hat sie ausgewählt, weil sie sich der Stadt besonders verbunden fühlt: "Ich bin in Jamlitz aufgewachsen und habe bis zu meinem 18. Lebensjahr hier gelebt." Ein Heimspiel für die Kursleiterin also. Bereits im vorigen Jahr hatte die Künstlerin ein Workcamp mit Grundschülern in der Lieberoser Physiotherapiepraxis Ebert durchgeführt.

Aus einem großen Pappkarton, der gerade von Leon Dick (9) mit Goldfarbe angestrichen wird, gackert es. Aus einem Spalt grinsen Lillie Arnold und Emily Fiedler, beide zehn Jahre alt und freuen sich, den Gast mit der Kamera um den Hals überrascht zu haben. "Das hier ist eine Rettungskapsel", erklärt Emily. "Ja, aber nur für Mädchen!", ergänzt Lillie. Wieder kichern beide.

Anna Grunemann ist es wichtig, den Kindern möglichst große Freiräume zu lassen, nicht jeden Arbeitschritt zu kommentieren oder in das Geschehen ohne Not einzugreifen. "Du kannst hier alles machen was du willst", sagt sie zu der zehnjährigen Schülerin Michelle Schulz, die sich gegen Mittag dem Workshop spontan anschließt. Einzige Vorgabe: Es muss etwas mit Weltraum zu tun haben. "Mir gefällt, dass man hier nichts vorgeschrieben bekommt", meint Lillie. "Und es gibt keine Zensuren!"

Bis Freitag haben die Kursteilnehmer Zeit, die ehemalige Bäckerei zum Weltraumbahnhof umzugestalten. Am Freitag wird das Gesamtkunstwerk dann den Familienmitgliedern der Kinder und allen anderen Interessierten präsentiert. Die Vernissage beginnt um 16 Uhr. Die Installation wird am Ende kunstvoll beleuchtet sein, sodass die Weltraumkulissen nicht nur von innen erlebbar werden, sondern auch durch die Schaufenster von außen zu bestaunen sind. Die Installation wird am Mittwoch wieder abgebaut.

Das Projekt wird von dem Programm "Kultur macht stark" und von der Bundesvereinigung für kulturelle Bildung mit ihrem Programm "Künste öffnen Welten" gefördert. Anna Grunemann hat für das Projekt Lieberose gewählt, weil es ihrer Ansicht nach hier sonst wenige künstlerische Angebote für Kinder gibt.