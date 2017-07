Ein Tag wie im Urlaub

artikel-ansicht/dg/0/

Brand (MOZ) Im Kalender des Ministerpräsidenten stehen zwei Termine im Jahr, bei denen gute Laune Pflicht ist: die Prunksitzung des Cottbuser Karnevals und die Tourismus-Pressekonferenz, bei der spezielle Regionen des Landes Journalisten aus ganz Deutschland schmackhaft gemacht werden sollen. Am Mittwoch führte die diesjährige Tour in den Spreewald.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592047/

Dietmar Woidke (SPD) ist niemand, der auf Knopfdruck Stimmung macht. Der Lausitzer liebt es im Amt eher nüchtern, sachlich. Zur Stellenbeschreibung des Brandenburger Ministerpräsidenten gehört aber auch, das Land positiv zu verkaufen. Vor allem, weil es Brandenburg laut einer Studie vom Frühsommer dringend nötig hat, da es bei den meisten Deutschen ein weißer Fleck zu sein scheint. Für den Kreis Dahme-Spreewald, das Ziel der diesjährigen Tourismus-Pressefahrt, Werbung zu machen, fällt nicht schwer. Die Wirtschaftsdaten sind hervorragend - und seit die rot-rote Landesregierung die Pläne der Fusion mit Teltow-Fläming im April aufgegeben hat, haben sich in der Region auch die politischen Wellen wieder geglättet.

Tourismus braucht Magneten, sagte Woidke. Im Baderesort Tropical Islands in Brand ist zweifelsfrei ein solcher. Vor allem bei Regenwetter wie am Mittwoch herrscht reger Trubel in der ehemaligen Luftschiffhalle. Seit drei Jahren schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen, berichtete Geschäftsführer Jan Janssen. 1,3 Millionen Gäste kommen jährlich nach Brand. Längst nicht das Ende der Fahnenstange. In den vergangenen Jahren entstanden auf dem weitläufigen Gelände eines früheren Militärstandortes knapp 2000 Betten in Indianer-Tipis oder Ferienhäusern. In den kommenden drei, vier Jahren soll die Bettenkapazität mit weiteren Feriendörfern und Hotels auf 9000 ausgeweitet werden, kündigte der Geschäftsführer an.

Durchschnittlich drei Tage bleiben die Gäste - einen Tag in der Tropenhalle, einen Tag in Berlin, Potsdam oder Dresden und einen Tag in der Region, vor allem im Spreewald. Immer mehr Gäste kommen aus dem Ausland. Anfangs vor allem aus Polen und Tschechien, inzwischen mehr aus den Niederlanden und Skandinavien.

Beim Gang durch das Feriendorf stieß der Tross auf Frank Hoffmann aus Lübeck. Er macht mit Familie einige Tage Urlaub und wollte dem Ministerpräsidenten unbedingt sagen, wie toll es im Osten Deutschlands ist. Er kennt die Gegend, da sein Bruder nach Forst (Spree-Neiße) gezogen ist. Für den Forster Woidke eine besondere Freude - und die Staatskanzlei beeilt sich zu betonen, dass es sich tatsächlich um eine zufällige Begegnung handele und sie nicht in der Lage sei, dies als besonderen Höhepunkt zu organisieren.

Ein Problem haben sowohl Janssen als auch Torsten Splanemann-Du Chesne. Letzterer betreibt die Satama-Saunalandschaft in Wendisch-Rietz (Oder-Spree) als auch den Landgasthof "Seinerzeit" in Schlepzig, die nächste Station der Tour, und leidet unter fehlendem Personal. Teilweise müssen Gastronomiebereiche auf Selbstbedienung umgestellt werden. Es gibt Versuche, Wohnungen für Mitarbeiter zu finden, die Löhne steigen jährlich, aber die Bereitschaft in der Gastronomie zu arbeiten, ist in den vergangenen Jahren gesunken. Eines der größten Probleme, findet auch Annette Ernst, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Spreewald.