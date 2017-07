Erfolgreiche Wettkampfreise

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Mit zwei Öresundrekorden und 16 Podestplätzen sind Leichtathleten des SG Gaselan Fürstenwalde aus Schweden zurückgekehrt. Sie nahmen wie im Vorjahr an den Öresundspielen in Helsingborg teil.

Dort trafen die Sportlerinnen und Sportler aus Fürstenwalde auf Konkurrenten aus zehn Nationen. Alle wetteiferten über drei Tage ab der Altersklasse10 bis hin zu den Erwachsenen um Bestleistungen und die begehrte Öresundplakette für die jeweils drei Besten in den einzelnen Disziplinen. Und die Fürstenwalder mischten dabei kräftig vorn mit. 16 Podiumsplätze holten die Athleten von der SG Gaselan, darunter waren fünf Siege.

Finley Alschweig (AK12) und Libby Buder (AK13) erzielten im 60-m-Lauf (8,07 Sekunden) beziehungsweise im Weitsprung (5,64Meter) neue Öresundrekorde und erhielten dafür zusätzlich eine Rekordplakette.

Beide sorgten auch für weitere Siege der Fürstenwalder. Finley gewann außerdem den 200-m-Sprint in hervorragenden 26,69Sekunden - die 200m werden in seiner Altersklasse in Deutschland nicht gelaufen - und den Weitsprung mit Bestleistung von 5,10m. Libby Buder sprang nach 5,56m eine Woche zuvor in Königs Wusterhausen nun in Helsingborg 5,64m weit, für eine 13-Jährige eine außergewöhnliche Leistung, jedoch aus einer Absprungzone. In Deutschland muss bereits vom Brett gesprungen werden. Im Speerwerfen flog ihr 400 Gramm schweres Gerät mit dem allerletzten Versuch noch auf die Siegerweite von 39,51m.

Levi Schulz (AK15) erzielte neue Bestleistungen im Weitsprung mit 5,56m bei 1,7m/s Gegenwind und im 80-m-Hürdenlauf in 11,87Sekunden. Im Dreisprung sprang er mit 11,87m auf den dritten Rang. Mia Merten erreichte im Weitsprungfinale der AK14 mit 5,37m weit den Bronzeplatz. Ihre Bestweite lag zuvor bei 5,08m. Im Hochsprung wurde es für Mia Merten mit übersprungenen 1,55m sogar Silber.

Mit der Öresund-Plakette in Silber wurden zudem folgenden Fürstenwalder geehrt: Finley Alschweig über 60m Hürden (9,91s), Joanne Schiffer (U18) im Weitsprung (5,53m) und im Kugelstoßen (11,01m). Eine Bronzemedaille gewannen: Finley Alschweig im Hochsprung (1,44m), Libby Buder über 60m Hürden (9,25 s) und im Hochsprung (1,59m), Luisa Kosch (U18) im Kugelstoßen (10,98m), Romy Rösler (AK11) im Weitsprung 4,42m und der Ex-Gaselaner Rupert Schenk (jetzt SC Potsdam), der die 1,5-kg-Diskusscheibe auf 40,59m schleuderte.

Für alle Mitgereisten war es einmal mehr nicht nur eine erfolgreiche, sondern auch erlebnisreiche Wettkampfreise über fünf Tage nach Schweden. Und im nächsten Jahr wollen die Gaselaner wieder zu den Öresundspielen fahren.