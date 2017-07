artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Kreuzberg ist ein 3-jähriges Kind durch die Seitenscheibe eines Autos geschleudert worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag war ein 38-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag auf dem Legiendamm in Richtung Oranienplatz unterwegs. An der Kreuzung Waldemarstraße hatte der Mann einer von rechts kommenden 22-Jährigen die Vorfahrt genommen und ihren Wagen gerammt.