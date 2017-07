100 Suppenterrinen als Proviant

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Heute startet das siebte Helene-Beach-Festival offiziell mit Auftritten auf der Hip-Hop-Bühne - unter anderen mit dem deutschen DJ "Alle Farben" ("Please Tell Rosie"). Doch für viele bedeutet der Festivalbesuch gleichzeitig Kurzurlaub - sie reisten schon am Sonntag und Montag an.

Montagnachmittag ist noch alles gut. Janik Haase und Til Naumann aus Zeuthen und Wildau bauen ihre Zelte auf, um einen der besten Plätze zu ergattern. Dann kommt der Regen und das Camp der beiden sieht etwas traurig aus. Den Pavillon haben die Wassermassen an zwei Seiten eingedrückt, die Stangen sind geknickt. "Ja, der ist ein bisschen zerstört, aber hält", stellen sie nüchtern fest. Ihre sechs Freunde, die noch hinterherkommen, bringen allerdings einen neuen Pavillon mit - Janik und Til nehmen es also gelassen. An den Füßen tragen sie auch im Matsch Latschen. "Die Füße werden sowieso nass", sagt Til Naumann.

Bereits am Montag haben die ersten 2000 Festivalbesucher am Helenesee bei Frankfurt (Oder) ihre Zelte aufgeschlagen. 25 000 Besucher soll das Helene-Beach-Festival insgesamt bekommen. Sie sind im Schnitt 18 bis 45 Jahre alt, kommen aus Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, der Schweiz. Die Tickets sind mittlerweile restlos ausverkauft. Für knapp 98 Euro inklusive Gebühren gibt es bis Sonntag Auftritte von mehr als 120 Künstlern, darunter Bosse ("Frankfurt Oder"), Sportfreunde Stiller ("Ein Kompliment") und Joris ("Herz über Kopf").

Eine muntere Truppe aus Brandenburg/Havel ist schon am Sonntag angereist, um einen Platz direkt an einem Stromkasten abzubekommen. Ein paar von ihnen sind das erste Mal beim Helene Beach, andere das dritte. "Das wird von Jahr zu Jahr früher. Dieses Mal war es schon am Montag knüppelvoll", erzählen sie. Den Regen in der Nacht auf Dienstag nehmen sie notgedrungen in Kauf. Immerhin bleiben alle bis auf Alex Müller trocken. "Mein Zelt ist so klein und ich bin so lang", erzählt er. "Deshalb musste ich es offen lassen und die Füße rausstrecken" - bis es reinregnete.

Zu den Brandenburgern gehört auch die 20-jährige Esther Löser. Noch ist sie die einzige Frau in der Gruppe. "Ich wollte mit einer Freundin kommen, aber die hat gerade Fahrprüfung", sagt sie. Schlimm sei es nicht, so allein unter Männern. "Wir kennen uns alle seit Kindergartenzeiten." Außerdem habe sie in der Gruppe Vorteile: "Die Jungs" passen auf sie auf, erzählt sie. Außerdem schlafe sie im Wohnwagen und dürfe zu Beginn des Festivals als einzige die Wohnwagentoilette benutzen. Ansonsten sei diese nur für Notfälle - sollte es Probleme mit den Sanitäranlagen geben, wie im vergangenen Jahr.

Doch nach Angaben des Veranstalters gibt es in diesem Jahr mehr Dixi-Klos und auch mehr mobile WC-Anlagen. Und sollte der viele Regen zu Überschwemmungen führen, dann wird das Wasser eben abgepumpt, heißt es weiter. Auch im Festivalguide, den die Besucher am Einlass bekommen, finden sich Verhaltensregeln im Falle eines Unwetters. Dort heißt es zum Beispiel, dass dann das Auto der sicherste Ort ist. Die Besucher bekommen zudem bei Unwetter Anweisungen auf Videowänden und über Lautsprecher.

Solange es nur regnet, sind die Oranienburger Carina Prüfert, Lena und Lisa Esfeld, Charléne Rudloff und Fabian Stiller gut ausgerüstet: Gummistiefel, Regenjacken, imprägnierte Zelte, ein Bundeswehrzelt. Letzteres hat sich für ihre Freunde Felix Zierer und Christopher Fuhrmann als praktisch erwiesen, als ihre Zelte Montagnacht Wasser durchgelassen haben.

Zumindest essenstechnisch hat aber die ganze Truppe vorgesorgt. Das erste Frühstück fällt bei jedem anders aus: Bier für Fabi, die Mädels greifen lieber auf Marmeladentoast, Kaffee und Bouletten zurück. Außerdem haben sie 100 Suppenterrinen dabei. "Wir brauchen Mutti nicht, wir haben Maggi bei", sagen sie lachend.

Sollte es den Festivalbesuchern nicht reichen, immer wieder von oben nass zu werden: Die Wassertemperatur des Helenesees liegt im Moment bei etwa 19 bis 21 Grad Celsius.