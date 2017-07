artikel-ansicht/dg/0/

Wiesbaden (dpa) Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden in einer Kindertageseinrichtung oder einer öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut. Am 1. März diesen Jahres waren es rund 763 000 Kinder - 41 300 mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Die Zunahme betrug 5,7 Prozent.