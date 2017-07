Rudi Molleker, der beste deutsche Junior

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Ein Oranienburger erobert die Herzen der Tennisfans: Rudolf Molleker spielte sich beim ATP-Turnier in Hamburg sensationell in das Hauptfeld und wird seither in den überregionalen Medien als die deutsche Tennis-Hoffnung gefeiert. Der 16-jährige erntet auch vom Sportdirektor des Deutschen Tennisbundes viel Lob.

Der ehemalige Profi Klaus Eberhard übt diese Funktion seit 2005 aus und ist von den jüngsten Auftritten des gebürtigen Ukrainers, der mit seinen Eltern als Dreijähriger nach Oranienburg kam und bei Berliner Vereinen ausgebildet wurde, angetan. "Wenn sich ein 16-Jähriger gegen Leute, die in der Weltrangliste um Platz 100 gelistet sind, erfolgreich durch die Qualifikation spielt, ist das schon überraschend."

Nach seinem 2:6, 6:4, 6:4-Sieg in der ersten Qualifikationsrunde gegen den 18-jährigen Norweger Casper Ruud traf Molleker, aktuell die Nummer 923 der ATP-Weltrangliste, im Finale der Ausscheidungsrunde auf Leonardo Mayer. Gegen den Argentinier, der die German Open im Hamburg vor drei Jahren gewonnen hatte, setzte sich der U-14-Europa- und Weltmeister von 2014 mit 7:6 (7:2), 3:6, 6:3 durch und qualifizierte sich bei seinem ersten Auftritt auf der ATP-Tour gleich für das Hauptfeld. "Herausragend", meint Eberhard dazu. "Dass er sein Potenzial auf diesem Niveau und zu diesem frühen Zeitpunkt schon so abruft, ist sehr stark."

In Deutschland sei Rudi Molleker, der eine beidhändige Rückhand spielt, aus Sicht des DTB-Sportdirektors definitiv der stärkste deutsche Junior seines Jahrganges und auch international einer der Besten. Der Funktionär, deutscher Hallenmeister von 1980/81, bezeichnet den Youngster aus Oberhavel als trainingsfleißig und zielbewusst. "Rudi ist ein Spieler, der eine hohe Trainingsintensität verkraftet. Davon profitiert er auch in engen Matches." Er habe bewiesen, dass er auf großen Plätzen spielen kann. "Da wirkt er keineswegs nervös und spürt keinen Druck. Vielmehr scheinen ihn die Zuschauer zu inspirieren."

Im Erstrundenspiel von Hamburg durfte Rudi Molleker auf dem Center Court gegen den an Nummer drei gesetzten Karen Khachanow (Nummer 33 der Welt) ran. Trotz einer couragierten Leistung verlor er gegen den Russen mit 4:6 und 3:6.

Klaus Eberhard, der seine höchste Platzierung in der Weltrangliste mit Rang 78 erreichte, bescheinigt Rudolf Molleker viele gute Eigenschaften. "Tennis ist ein sehr komplexes Spiel. Rudi hat viele Stärken. Das alles ist aber erst der Anfang." Der 16-Jährige gehört zum DTB-Talent-Team, das seit Anfang 2017 umfangreich durch den Verband unterstützt wird.

Seit einigen Wochen trainiert er mit Bundestrainer Jan Velthuis und wir planen, dass dieser ihm zukünftig für ein bestimmte Anzahl an Turnierwochen zur Verfügung steht. Darüber hinaus soll er am Bundesstützpunkt in Hannover mit ihm arbeiten", so Eberhard. "Rudi gehört zu den jungen Spielern, die bei uns die besten Fördermöglichkeiten bekommen." Bislang kümmern sich Vater Roman Molleker und Manager Benjamin Thiele um die Karriereplanung des Rechtshänders, der im weltweiten ITF-Juniorenranking auf dem 19. Platz geführt wird.

In die Qualifikation für die German Open am Hamburger Rothenbaum war Molleker durch eine Wildcard gerutscht. "Darüber hatten wir im Vorfeld mit Turnierdirektor Michael Stich gesprochen, mit dem es eine sehr gute Kooperation gibt", berichtet Klaus Eberhard. "Er vertraut uns, dass wir ihm Leute vorschlagen, die es verdient haben." Bei Molleker sei das so gewesen. Dieser habe aus Sicht von Eberhard auf Juniorenebene gerade in den letzten Wochen stark gespielt. "Er hat die ITF-Events in Offenbach und Berlin direkt nacheinander gewonnen. Das ATP-Turnier in Hamburg passte da als Test absolut rein."

Auftritte bei ATP-Turnieren werden in naher Zukunft dennoch die Ausnahme sein. Um für die Qualifikation in Frage zu kommen, bedarf es in der Weltrangliste einer Platzierung um Rang 200. Molleker soll sich nun über Futures und Challengerturniere nach vorne spielen und damit den Übergang vom Jugend- zum Herrentennis in Angriff nehmen.