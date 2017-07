Brände halten Feuerwehr in Atem

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Die Feuerwehr hatte am Mittwoch und heute nicht nur mit den Folgen des Dauerregens, sondern auch mit diversen Bränden zu kämpfen. In Großmutz ging am Mittwochabend ein Ackerschlepper in Flammen auf und brannte komplett aus. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Die Feuerwehren waren mit 20 Kräften im Einsatz.

artikel-ansicht/dg/0/1/1592085/

In Hennigsdorf geriet in der Nacht zu heute eine Wohnung in der Friedrich-Wolf-Straße 8 in Brand. Wegen starker Rauchentwicklung musste die anderen Wohnungen in diesem Aufgang auch geräumt werden. Die betroffene Wohnung kann vorerst nicht genutzt werden. Die Mieter zogen vorübergehend in eine Gartenlaube. Alle anderen konnten inzwischen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Als Brandursache vermutet die Polizei einen technischen Defekt in einem Radiowecker. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde mit rund 25 000 Euro angegeben.

Im den Oranienburger Stadtteil Eden wurde die Feuerwehr heute Morgen gerufen. Dort war nach Polizeiangaben vermutlich Regenwasser in den Keller gelaufen und sorgte für einen Kurzschluss in der Heizungsanlage. Diese begann zu qualmen. Die Einsatzkräfte konnten aber rechtzeitig verhindern, dass das Feuer offen ausbricht.