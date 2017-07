Ein Stolperstein in Bad Belzig soll erinnern

artikel-ansicht/dg/0/

Da ist es wieder, das Phänomen: Judenhass oder akademischer: Antisemitismus. Die allerschlimmste Auswirkung dieser Geisteshaltung war der Holocaust, die industriemäßig arbeitende Vernichtungsmaschine der Nazis. Der jüdische Kaufmann Dagobert Bornheim geriet 1942 in die Fänge dieser Vernichtung und wurde nach Auschwitz deportiert, wo er auch zu Tode kam. Dagobert Bornheim war Bürger der Stadt Belzig und betrieb ein Bekleidungsfachgeschäft in der damaligen Brandenburger Straße 59, heute Straße der Einheit 8. Vor diesem Haus soll ein "Stolperstein" in den Gehweg eingelassen werden. Der "Stolperstein" ist eine kleine quadratische Messingtafel. Diese wird nun in Zukunft an das Schicksal des Herrn Bornheim in Bad Belzig erinnern. Warum ist die Erinnerung für uns so notwendig? Der jüdische Schriftsteller Primo Levi antwortet auf diese Frage: "Es ist geschehen, und folglich kann es wieder geschehen. Darin liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben". Was war geschehen? Unter dem Hitlerregime wurden ca. 6 Millionen Juden grausam um ihr Leben gebracht. Unfassbar! Diese Tragödie spielte nicht in grauer Vorzeit, sondern es gibt heute immer noch Zeitzeugen. Die Täter entstammten auch keinem "Menschenfresser Geschlecht" sondern waren Nachfahren der Feingeister wie Goethe und Schiller. Lieber Leser, liebe Leserin, an dieser Stelle sollten wir einfach mal Stille halten und der Opfer dieses faschistischen Rassenwahns gedenken. Auch Herrn Bornheim aus Belzig. Nun sind wir bei der Frage angekommen: Warum haben Hitler, seine Helfer und Helfershelfer diese Judenvernichtung angeordnet? Hitler und die Nazis machten die Juden zu Unrecht für große Geschehnisse wie die Niederlage im Ersten Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise verantwortlich. Durch diese Schuldzuweisung baute Hitler ein Feindbild auf. Die Probleme in Deutschland seien von den Juden verursacht worden, behauptete er. Hitler und die Nazis waren überzeugt, dass man Menschen in "Rassen" einteilen könne und dass ein Kampf zwischen den "Rassen" in Gange sei. Die "arische Rasse" sei die beste und stärkste und Juden eine andere, minderwertige "Rasse" - sogar so minderwertig, dass die Nazis sie nicht mehr als "Mensch" sahen. Außerdem verunreinigten diese Untermenschen die Herrenrasse. Man brauchte einen "Sündenbock" und in der Volksgruppe der Juden hatte man diesen "Sündenbock" gefunden. "Sündenbock" ist jemand, dem man die Schuld für Fehler, Misserfolge oder sonstiges Konfliktpotenzial zuschiebt, man schickt ihn "in die Wüste". Die tatsächliche Schuld spielt dabei keine Rolle. Dem Sündenbock wird die Schuld aufgeladen oder anders ausgedrückt: "die Schuld in die Schuhe geschoben". Ein sehr aktuelles Thema! In der zentralen christlichen Botschaft gibt es tatsächlich einen "Sündenbock". Es sind weder Juden, auch nicht Israel, noch irgendeine andere Menschengruppe. Es ist der Mann am Kreuz, Jesus Christus. Er nahm die Schuld der Welt auf sich und bietet nun Vergebung an. Ein Angebot für Täter und Opfer, für jeden Menschen. Stolpersteine erinnern an einzelne Menschen und ihr Schicksal, aber auch an Schuld und Sühne und Vergebung. Darüber sollten wir nicht glatt hinweggehen, sondern wirklich "stolpern".