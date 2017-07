Fuß vom Gas!

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Die Bekämpfung von Hauptunfallursachen - das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit und die Sicherung von Spiel- und Schulwegen - liegt in der Verantwortung des Landkreises.

Die mobile Geschwindigkeitsmessung erfolgt mit einem Verkehrsradargerät "speedophot" und einem Lasermessgerät vom Typ "PoliScan Speed". In den 18 Ämtern und Gemeinden, in denen der Landkreis den fließenden Verkehr überwacht, gab es im zurückliegenden 1. Halbjahr insgesamt 661 Kontrollen. Dies sind 62 Kontrollen weniger, als im Vergleichszeitraum 2016.

108 Kontrollen wurden im Bereich "weniger als 50 km/h zulässig" (verkehrsberuhigte Bereiche oder Geschwindigkeits reduzierte Strecken zum Beispiel vor Schulen, Kindereinrichtungen oder an besonderen Gefahrenstellen) durchgeführt. 393 Kontrollen bei "50 km/h zulässig" (Messungen innerhalb geschlossener Ortschaften) sowie 160 Kontrollen im Bereich "mehr als 50 km/h zulässig" Überwachung außerhalb geschlossener Ortschaften.

163 Kontrollen (24,6 %) erfolgten außerhalb geschlossener Ortschaften, vorrangig unter dem Aspekt der Überwachung zur Einhaltung des gemeinsamen Runderlasses des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und des Ministeriums des Innern des Landes Brandenburg zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf Straßen mit angrenzendem dichten Baumbestand.

Der Vergleich zum 1. Halbjahr 2016 für alle mobilen Messungen zeigt eine sinkende Überschreitungsquote.

Die stationären Messungen wurden in Groß Kreutz Ausbau seit 2003, Kleinmachnow seit 2011, Treuenbrietzen nach Instandsetzung 2007, Neubensdorf seit 1998, Derwitz seit 2001 (wechselseitige Anlage), Niemegk seit 2014 (wechselseitige Anlage), Michendorf seit 2008, Seddiner See seit 2008 (wechselseitige Anlage), Rogäsen seit 2012 (wechselseitige Anlage), Dippmannsdorf seit 2014 (wechselseitige Anlage) sowie in Glindow seit 2015 (wechselseitige Anlage) durchgeführt. Die stationären Messungen belegen eine überproportionale Entwicklung im 1. Halbjahr 2017. Während die Anzahl der gemessenen Fahrzeuge nur um 7,6 % stieg, stieg die Anzahl der Überschreitungen um 10,7 %. Dieser Trend war bereits im 1. Halbjahr 2016 zu verzeichnen.

Auch die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2017 belegen die unbedingte Notwendigkeit von Geschwindigkeitsüberwachungen. Hier trägt der Landkreis mit seinen Möglichkeiten zur präventiven Unfallverhütung und zum Schutz der Kinder bei.