Service-Info im Bahnhof

Brück (MZV) Die Service-Information am Bahnhof Brück hat vom 31. Juli bis Mittwoch, 2. August, sowie am Freitag, 4. August, urlaubsbedingt lediglich von 5.30 Uhr bis 12.00 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 3. August, bleibt die Info geschlossen. Weiterhin sind die Servicemitarbeiter von Montag, 28. August, bis einschließlich Freitag, 8. September, lediglich vormittags von 5.30 Uhr bis 12.00 Uhr für die Bürger da. Telefonische Auskunft erhalten Interessierte zu den Öffnungszeiten unter 033844/ 519 243.