Vorerst kein Dauerregen mehr

Potsdam (dpa) Die regengeplagte Hauptstadtregion kann vorerst aufatmen: In den nächsten Tagen soll es keinen Dauerregen mehr geben. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Potsdam mit. Vereinzelt könne es aber trotzdem in Brandenburg und Berlin zu Schauern und Gewittern kommen. Dazu gibt es wechselnde Bewölkung, der Wind weht schwach.