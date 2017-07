artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde . Die 20-jährige Patricia aus Eberswalde hat gerade ihr Abitur in der Fachrichtung "Gestaltungsmedien" abgelegt und möchte später in diesem Bereich auch einen Beruf ausüben. "Mein größtes Hobby ist das Fotografieren und vor allem das Bearbeiten von Bildern", schreibt sie. "Ich fotografiere für mein Leben gern, es erfüllt mich." Ihre Leidenschaft dabei ist die "People-Fotografie". Außerdem erkundet sie gern die Natur und ist immer wieder auf der Suche nach einem schönen und einzigartigen Ort, wo es sich gut fotografieren lässt.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2018 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!