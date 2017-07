Leegebruch: 500 Haushalte ohne Abwasserentsorgung

artikel-ansicht/dg/0/

In beiden Orten hatte sich die Situation am Mittwochabend noch einmal zugespitzt. In Leegebruch liefen am Abend die Lindenstraße und dort auch etliche Keller voll Wasser. Die ganze Nacht lang wurde Wasser aus dem Ort gepumpt. "Gegen 7 Uhr heute Morgen war die Lindenstraße wieder frei", sagte Leegebruchs Bauamtsleiter Norman Kabuß. Noch gesperrt ist weiterhin die Birkenallee. "Dort steht zwar nur noch wenig Wasser. Aber die Fahrbahn muss noch auf Schäden hin begutachtet und gereinigt werden." Norman Kabuß geht davon aus, dass die Straße am Freitag wieder geöffnet werden kann. In der Straße am Backofenberg ist die Straßenbeleuchtung außer Betrieb.

Problematisch bleibt aber die Abwasserentsorgung. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung sind zurzeit 500 Haushalte vom Netz abgeschnitten. Techniker des Entsorgers OWA seien damit beschäftigt, die Hausanschlüsse zu reparieren. Unterstützt würden sie dabei vom Bauhof und der Feuerwehr, sagte Kabuß. Im Laufe des Tages sollen wieder Dixie-Toiletten nach Leegebruch gebracht und im Ort verteilt werden. Wann wieder alle Hausanschlüsse zur Verfügung stehen, war zunächst unklar.

In Velten drohte am Mittwoch der Mühlengraben über die Ufer zu treten. Die Stadt hatte deshalb am späten Abend eine Hochleistungspumpe beim Technischen Hilfswerk (THW) angefordert. Sie sollte ab dem Morgen 15 000 Liter Wasser pro Minute bereits bei Wendefeld in den Karauschenteich westlich des Eichstädter Weges pumpen. Allerdings war das nicht mehr nötig. Die Pegel im Mühlengraben waren bis zum Morgen auch ohne die Pumpen zurückgegangen. "Wir gehen davon aus, dass sich die Lage weiter entspannt", sagte Rathaussprecherin Yvonne Pelz am Vormittag. Die am Mittwoch von etlichen Helfern gefüllten Sandsäcke an der Mühlenstraße sollen aber vorsorglich bis morgen am Uferbereich des Grabens liegen bleiben. "Nur an den Kreuzungen wurden sie wieder entfernt, damit der Verkehr frei fließen kann", so Yvonne Pelz.