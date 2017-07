artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Überraschung für einkaufslustige Kunden: Eine Testübung bei Ikea in Berlin-Tempelhof zwang sie am Donnerstagmorgen unversehens, das schwedische Möbelhaus zu verlassen. "Evakuierung im Ikea Tempelhof", hieß es in einer Twittermeldung. Während Polizei und Feuerwehr noch rätselten, was wohl der Auslöser war, gab eine Unternehmenssprecherin bereits Entwarnung. Das Einrichtungshaus übe regelmäßig solche Evakuierungen, erklärte sie. Die Kunden wurden per Lautsprecherdurchsage aufgefordert, das Gebäude umgehend zu verlassen. Nach 15 Minuten konnte dann das Shoppen weitergehen.