Drogenrausch führt zu Fahndungserfolg

Oranienburg (OGA) Ein 29-jähriger Mann hat in der Nacht zu Donnerstag in der Oranienburger Polizeiinspektion um Hilfe gebeten. Er werde verfolgt, teilte er den Beamten mit. Verfolgt, so stellte sich schnell heraus, wurde der unter Drogen stehende Mann aber nur von seinen eigenen Gedanken - und von der Staatsanwaltschaft Flensburg. Die hatte den 29-Jährigen schon seit geraumer Zeit gesucht, weil er eine Strafe in Höhe von 550 Euro wegen Diebstahls noch nicht bezahlt hatte. Weil er so viel Geld auch bei seinem nächtlichen Ausflug zur Oranienburger Polizei nicht dabei hatte, wurde der Mann festgenommen.