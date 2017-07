Vogelgesang: noch kein Flutlicht in Sicht

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Eigentlich sollte in der spielfreien Zeit schon gebaut werden. Zumindest ging Optiks Trainer Ingo Kahlisch noch bei Ende der vorigen Oberligasaison davon aus, dass ab Juli das Projekt Flutlichtanlage am Vogelgesang gestartet würde. Doch wer an dem schmucken Stadion vorbei schlendert oder eines der Testspiele des FSV besucht, dem fällt auf: keine Flutlichtmasten und von Bauarbeiten noch keine Spur.

Trotz Beschluss der Stadtverordneten ist von einer Flutlichtanlage am Vogelgesang noch nichts zu sehen. Laut Stadtverwaltung wird erst am Montag die Ausschreibung veröffentlicht. Es kann also noch etwas dauern, bis die Anlage steht. © Euent

Auf Nachfrage in der Stadtverwaltung konnte Anja Schulz, Mitarbeiterin im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, mitteilen, dass die Ausschreibung für die nötigen Arbeiten erst am Montag erfolgt. Bis 28. August haben Unternehmen dann Zeit, ihr Angebot abzugeben. Somit dürfte es noch etwas dauern, bis am Vogelgesang Spiele unter Flutlicht stattfinden können.

Da ist es gut, dass es momentan noch lange hell ist, denn am Mittwoch mussten sich die Zuschauer eine ganze Stunde gedulden. Erst um 19.00 Uhr waren die verspätet angereisten Gäste vom Berliner SC zum Anstoß am Vogelgesang bereit. Dafür wurden die Fans aber mit gutem Fußball entschädigt. Ausgetragen wurde die Begegnung auf Platz 2.

Verbandsligist Berliner SC zeigte sich trotz des späten Beginns sofort hellwach. Schon nach drei Minuten traf der Ex-Rathenower Vincenzo Ferrera, der viele Zuschauer noch persönlich kannte und begrüßte, ins Netz. Allerdings stand er dabei im Abseits, der Treffer zählte also nicht. Da war Optik anfangs effektiver.

Den ersten guten Angriff verwertete Murat Turhan nach Pass von Aleksandar Bilbija in der 8. Minute zum 1:0. Danach lief die Partie bis zur Pause immer gleich ab: Der SC aus der Bundeshauptstadt mit guten Kombinationen, aber vor dem Kasten zu umständlich und der Rathenower Abwehr körperlich unterlegen - der FSV mit schnellen Kontern und diesmal erfreulich vielen Abschlüssen. Tefvik Turan bereitete mit einer starken Aktion über links das 2:0 vor, Jerome Leroy schloss ab (24.).

In der Halbzeitpause gab es bei den Kreisstädtern nur einen Wechsel. Auf den Rasen kam Neuzugang Luiz Schack von den A-Junioren des Chemnitzer FC, der am 7. Mai erst 18 wurde. Er stellte sich dem Publikum gleich mal mit einem Tor vor. Mit einem Steilpass von Murat Turhan zog er in der 50. Minute los, umkurvte noch Torwart Mateusz Mika und schoss aus spitzem Winkel ein. Einen vierten Treffer gab es noch sieben Minuten vor dem Ende. Murat Turhan schob aus Nahdistanz ein. Vorarbeit? Luiz Schack, so darf es ruhig weiter gehen bei dem Jungen.

Kapitän Jerome Leroy wollte das Ganze nicht überbewerten: "Es war eine ordentliche Einheit. Wir hatten ein paar gute Ansätze, haben die Tore schön herausgespielt. Die Lücken in der Abwehr konnten wir des öfteren nutzen, aber der Pass kam dann nicht immer an. Aber auch der BSC hatte seine Chancen, da hätten wir manchmal besser aufpassen müssen."

Am Samstag um 14.00 Uhr trifft Optik auf dem Brandenburger Werner-Seelenbinder-Sportplatz auf den Ligarivalen BSC Süd 05. Der sollte wie im Vorjahr in der Süd-Oberligastaffel antreten, tauschte allerdings mit Aufsteiger Lok Stendal. Da das Punktspiel der havelstädtischen Vereine erst im Oktober ist, wurde der Test nicht abgesagt.

Ligastart ist für den FSV Optik Rathenow am Sonntag, 6. August. Zum Heimspiel wird Victoria Seelow erwartet. Anpfiff: 14.00 Uhr angepfiffen.