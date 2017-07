Berauscht vor Polizei geflüchtet

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Bereits in der Nacht zum Montag ist in Rathenow ein unter Drogen stehender Autofahrer vor der Polizei geflüchtet. Einer Streifenwagenbesatzung fiel ein Ford auf, der am Schwedendamm unterwegs war. Dessen Fahrer sollte kontrolliert werden, bei Blaulicht gab gab er jedoch Gas und fuhr quer durch Rathenow. Es gelang den Polizisten, den Wagen nach etwa zwei Kilometern zu stoppen.